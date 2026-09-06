Nils Politt vince l’ultima tappa del Tour of Britain 2026. A Tim Wellens la generale

La 22esima edizione del Tour of Britain si è conclusa poco fa con la vittoria nella tappa finale di Nils Politt. Al termine del circuito finale di Earlston, il tedesco è stato il più abile nel gruppetto di testa, anticipando la sua azione e resistendo nel finale alla rimonta degli inseguitori. Decima vittoria in carriera per il portacolori della UAE Team Emirates XRG che può festeggiare anche Tim Wellens, grande padrone della generale.

La quinta ed ultima frazione, con partenza ed arrivo a Earlston (156.1 km), ha visto fin da subito formarsi la fuga composta da Ben Wiggins, Michal Schuran (Team United Shipping), Jonah Killy (Tarteletto-Isorex) e Marcus Sander Hansen (BHS – PL Beton Bornholm). Ad 80 chilometri dal traguardo la corsa è definitivamente scoppiata con un gruppo di 35 corridori che successivamente ha raggiunto i quattro battistrada.

Il gruppo principale non è poi riuscito a colmare il gap con gli attaccanti che hanno potuto giocarsi la vittoria nel giro finale del circuito. A 8 chilometri dal traguardo, Nils Politt ha sorpreso il gruppetto e dopo essersi liberato di Ben Wiggins ha proseguito da solo. Da dietro però il gruppetto inseguitore guidato da Tim Wellens si è riavvicinato nel finale.

Politt però ha resistito nei metri finali, vincendo davanti a Florian Vermeersch (+06″) ed un brillante Filippo Ganna. Tim Wellens controlla nel finale e vince il Tour of Britain, guadagnando secondi anche nella tappa finale da Lewis Askey (42″). Ganna chiude la generale in settima posizione.