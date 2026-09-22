Nikolov eliminato, chi può essere il miglior marcatore degli Europei? Yuri Romanò in lotta, sfida serrata

Chi sarà il miglior marcatore degli Europei 2026 di volley maschile? L’eliminazione della Bulgaria, trascinata dal formidabile attaccante Aleksandar Nikolov, al momento al comando della speciale classifica con 140 punti, ha rimescolato le carte in tavola e ha reso particolarmente incerta la lotta per lo speciale riconoscimento che verrà assegnato al termine della rassegna continentale, al momento allineata ai quarti di finale.

L’opposto belga Ferre Reggers staziona in seconda piazza con 120 punti, con un minimo margine nei confronti del finlandese Luka Marttila (114), del connazionale Sam Deroo (111), dello sloveno Nik Mujanovic (105) e del finlandese Joonas Jokela (105). Sopra quota cento punti figura anche il rumeno Cristian-Daniel Chitigoi (101), poi a seguire l’altro rumeno Alexandru Rata (94) e il nostro Yuri Romanò (92), che è dunque in piena corsa per il riconoscimento.

Chiaramente dipenderà molto da quante partite disputeranno anche le rispettive Nazionali di appartenenza. L’Italia affronterà la Finlandia ai quarti di finale e poi la vincitrice della sfida tra la Francia e la Romania, mentre dall’altra parte del tabellone la Polonia se la dovrà vedere con la Germania per meritarsi la semifinale contro la vincente di Belgio-Slovenia. Per il momento sono lontani il polacco Tomasz Fornal (72) e il francese Theo Faure (79).