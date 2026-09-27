Nicolò Bulega si laurea campione del mondo in Superbike! Trionfo della Ducati, Lecuona perfetto a Cremona

Tutto come da copione. Sotto gli occhi dell’amministratore delegato Claudio Domenicali e del direttore generale di Ducati, Gigi Dall’Igna, si è concretizzata la domenica del trionfo per la casa di Borgo Panigale. Sul Cremona Circuit, il sogno iridato di Nicolò Bulega è diventato realtà.

A distanza di 14 anni dal titolo conquistato da Max Biaggi, un pilota italiano torna a vincere il Mondiale delle derivate di serie su due ruote. Per la Rossa si tratta del 17° titolo nella categoria, ma del primo conquistato con un centauro nostrano in sella. Biaggi, infatti, aveva portato al successo l’Aprilia.

Gara-2 è stata una lunga attesa, perché il destino della manche è apparso chiaro fin dalla partenza. Lo spagnolo Iker Lecuona, scattato davanti a tutti, ha imposto il proprio ritmo e ha completato il weekend perfetto — gara-1, gara-2, Superpole Race e Superpole — sulla pista dedicata ad Angelo Bergamonti.

Un successo in solitaria per l’iberico, che ha preceduto di 8”590 Bulega, perfettamente consapevole di ciò che doveva fare: chiudere al secondo posto e far calare il sipario su una stagione dominata, impreziosita da 26 vittorie e 30 podi. Sul terzo gradino del podio è salito l’altro italiano Yari Montella, in sella a una Ducati, staccato di 12”724.

In casa tricolore, da segnalare anche i piazzamenti nella top ten di Alberto Surra (Ducati), quarto a 13”914, Lorenzo Baldassarri (Ducati), settimo a 21”405, Axel Bassani (Bimota), nono a 27”293, e Andrea Locatelli (Yamaha), decimo a 31”636.

Per Bulega, un campionato dal sapore di addio, visto che dalla prossima stagione sarà in MotoGP nel team gestito da Valentino Rossi.

CLASSIFICA GARA-2 GP ITALIA SUPERBIKE 2026

1 Iker Lecuona 7 Ducati Panigale V4R 23 LEAD — 1’28.122 303 km/h

2 Nicolò Bulega 11 Ducati Panigale V4R 23 +8.590 +8.590 1’28.166 303 km/h

3 Yari Montella 5 Ducati Panigale V4R 23 +12.724 +4.134 1’28.686 303 km/h

4 Alberto Surra 67 Ducati Panigale V4R 23 +13.914 +1.190 1’28.920 300 km/h

5 Alex Lowes 22 Bimota KB998 Rimini 23 +17.159 +3.245 1’28.727 308 km/h

6 Jake Dixon 96 Honda CBR1000RR-R SP 23 +20.917 +3.758 1’29.111 303 km/h

7 Lorenzo Baldassarri 34 Ducati Panigale V4R 23 +21.405 +0.488 1’28.945 300 km/h

8 Garrett Gerloff 31 Kawasaki ZX-10RR 23 +24.398 +2.993 1’29.452 302 km/h

9 Axel Bassani 47 Bimota KB998 Rimini 23 +27.293 +2.895 1’29.300 301 km/h

10 Andrea Locatelli 55 Yamaha YZF R1 23 +31.636 +4.343 1’29.513 301 km/h

11 Stefano Manzi 62 Yamaha YZF R1 23 +32.060 +0.424 1’29.723 300 km/h

12 Danilo Petrucci 9 BMW M 1000 RR 23 +35.183 +3.123 1’29.625 302 km/h

13 Somkiat Chantra 35 Honda CBR1000RR-R SP 23 +35.438 +0.255 1’29.572 302 km/h

14 Loris Baz 76 Ducati Panigale V4R 23 +39.961 +4.523 1’29.823 299 km/h

15 Mattia Rato 13 Yamaha YZF R1 23 +40.359 +0.398 1’29.830 300 km/h

16 Twan Smits 85 Yamaha YZF R1 23 +49.678 +9.319 1’30.300 297 km/h

OUT Xavi Vierge 97 Yamaha YZF R1 16 — — 1’29.542 300 km/h

OUT Sam Lowes 14 Ducati Panigale V4R 15 — — 1’29.026 302 km/h

OUT Thomas Bridewell 46 Ducati Panigale V4R 5 — — 1’28.845 293 km/h

OUT Alvaro Bautista 19 Ducati Panigale V4R 2 — — — 283 km/h

OUT Miguel Oliveira 88 BMW M 1000 RR 1 — — — 298 km/h