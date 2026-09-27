Nicolò Bulega festeggia il Mondiale: “Una liberazione. Grazie alla squadra: opportunità incredibile”

Nicolò Bulega si è laureato Campione del Mondo di Superbike: dopo aver vinto 26 delle prime 27 gare disputate nel corso di questa annata agonistica, il centauro della Ducati ha inanellato un tris di secondi posti nel GP d’Italia andato in scena a Cremona e ha matematicamente conquistato il titolo iridato con due weekend di anticipo sul finire della stagione.

Annata agonistica davvero memorabile per il quasi 27enne (spegnerà le candeline il prossimo 16 ottobre), che ha dominato in lungo e in largo il campionato riservato alle derivate di serie, meritandosi anche l’approdo in MotoGP nel 2027, quando sarà in sella a una Ducati VR46 cercando di mettersi in luce nella massima categoria motociclistica.

Nicolò Bulega ha espresso la propria soddisfazione al termine della gara-2 che lo ha incoronato, dopo due secondi posti consecutivi in classifica generale tra il 2024 e il 2025: “È una liberazione. Sono incredibilmente felice, devo dire grazie al mio team. Mi hanno dato una opportunità incredibile. Grazie, grazie a loro“. Un italiano ha vinto il Mondiale Superbike per la terza volta, dopo le due perle firmate da Max Biaggi nel 2010 e nel 2012.