Nicolò Bulega fa sua la Superpole a Magny-Cours! Quattro italiani in top-10

Archiviata anche la Superpole di Magny-Cours (Francia), nona tappa del Mondiale 2026 di Superbike. Sul celebre tracciato transalpino, i piloti del campionato delle derivate di serie si sono sfidati per massimizzare la propria performance e andare a caccia del miglior tempo.

Osservato speciale era Nicolò Bulega, dominatore di questa stagione. Con 23 vittorie in 24 manche nel 2026, l’emiliano era a caccia della nona pole position stagionale, la 18ª in carriera. Missione compiuta per Bulega, al termine di una sessione nella quale i primi quattro piloti hanno fatto segnare tempi inferiori al record della pista, firmato dal turco Toprak Razgatlıoğlu.

Il pilota italiano ha dato un’ulteriore dimostrazione delle proprie qualità nell’ultimo tentativo, stampando il crono di 1’34″318 e precedendo di 168 millesimi l’altra Ducati Panigale V4R, quella del britannico Sam Lowes. Terzo lo spagnolo Iker Lecuona, compagno di squadra di Bulega e secondo nella classifica mondiale, staccato di 278 millesimi.

La top-5 è stata completata da altri due piloti italiani, Yari Montella e Alberto Surra, anche loro in sella a una Ducati Panigale V4R, rispettivamente a 0″554 e 0″823 dalla vetta.

Per quanto riguarda gli altri centauri nostrani, Lorenzo Baldassarri ha chiuso ottavo su Ducati a 0″963, mentre Andrea Locatelli è undicesimo con la Yamaha a 1″151. Più indietro Stefano Manzi, 15° su Yamaha a 1″357, Axel Bassani, 17° su Bimota a 1″490, Danilo Petrucci, 18° su BMW a 1″635, e Mattia Rato, 20° su Yamaha a 1″783. Alle 15.30 è in programma gara-1.

CLASSIFICA SUPERPOLE GP FRANCIA SUPERBIKE 2026

1 Nicolo Bulega 11 Ducati Panigale V4R 1’34.318 —

2 Sam Lowes 14 Ducati Panigale V4R 1’34.486 +0.168

3 Iker Lecuona 7 Ducati Panigale V4R 1’34.596 +0.278

4 Yari Montella 5 Ducati Panigale V4R 1’34.872 +0.554

5 Alberto Surra 67 Ducati Panigale V4R 1’35.141 +0.823

6 Alex Lowes 22 Bimota KB998 Rimini 1’35.224 +0.906

7 Thomas Bridewell 46 Ducati Panigale V4R 1’35.225 +0.907

8 Lorenzo Baldassarri 34 Ducati Panigale V4R 1’35.281 +0.963

9 Xavi Vierge 97 Yamaha YZF R1 1’35.449 +1.131

10 Jake Dixon 96 Honda CBR1000RR-R SP 1’35.460 +1.142

11 Andrea Locatelli 55 Yamaha YZF R1 1’35.469 +1.151

12 Garrett Gerloff 31 Kawasaki ZX-10RR 1’35.523 +1.205

13 Remy Gardner 87 Yamaha YZF R1 1’35.554 +1.236

14 Alvaro Bautista 19 Ducati Panigale V4R 1’35.601 +1.283

15 Stefano Manzi 62 Yamaha YZF R1 1’35.675 +1.357

16 Somkiat Chantra 35 Honda CBR1000RR-R SP 1’35.796 +1.478

17 Axel Bassani 47 Bimota KB998 Rimini 1’35.808 +1.490

18 Danilo Petrucci 9 BMW M 1000 RR 1’35.953 +1.635

19 Miguel Oliveira 88 BMW M 1000 RR 1’36.080 +1.762

20 Mattia Rato 13 Yamaha YZF R1 1’36.101 +1.783