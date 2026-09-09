Nicolò Bulega correrà in MotoGP: ufficiale l’arrivo in VR46, nuova avventura dopo il dominio in Superbike

Nicolò Bulega correrà il Mondiale MotoGP 2027 con il VR46 Racing Team, in sella a una Ducati. L’ormai prossimo Campione del Mondo della Superbike (26 gare vinte sulle 27 disputate in sella alla Ducati ufficiale, manca solo l’aritmetica per fare partire la festa) sbarcherà nella massima categoria motociclistica con il team di Tavullia, affiancando lo spagnolo Fermin Aldeguer. Il 26enne è al momento un collaudatore di Ducati e lo scorso anno disputò le ultime due gare di campionato come sostituto della squadra principale.

Nella passata agonistica concluse al quindicesimo posto sia in Portogallo che a Valencia, raccogliendo i suoi primi punti in MotoGP, dopo aver militato per quattro anni in Moto3 e per tre stagioni in Moto2. Nel 2027 avrà la possibilità di essere titolare e dimostrare il proprio valore, dopo aver brillato in maniera perentoria con le derivate di serie.

L’amministratore delegato Claudio Domenicali ha dichiarato: “Nicolò ha guadagnato sul campo la possibilità di misurarsi con la MotoGP e siamo molto felici che possa farlo insieme a Ducat. Nel Pertamina Enduro VR46 Racing Team troverà Fermín: insieme formeranno una coppia giovane e con grande potenziale“.

Il direttore generale Gigi Dall’Igna ha affermato: “Bulega ha dimostrato di essere un pilota di grande talento, capace di crescere con costanza e di interpretare al meglio le nostre moto. Riteniamo che sia arrivato il momento giusto per affrontare questa nuova sfida“.