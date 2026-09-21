Nicolas Milesi splendido argento nella cronometro under 23 ai Mondiali. Vince Gal

A tre anni di distanza da quel magnifico trionfo di Lorenzo Milesi in quel di Glasgow, un altro italiano, un altro Milesi, questa volta Nicolas (i due non sono parenti), trova un gradino del podio nella cronometro ai Mondiali di ciclismo nella prova under 23 maschile. Una prova strepitosa che si è fermata al secondo posto davvero per pochissimo, ma in ogni caso è una medaglia esaltante in casa azzurra, la seconda dopo quella di Filippo Ganna.

Milesi, classe 2004, con Ganna potrebbe condividere la squadra dal prossimo anno: il cronoman azzurro milita per la Netcompany INEOS Racing Academy e potrebbe trovare, soprattutto dopo questa prestazione, il passaggio tra i professionisti con la compagine britannica. 50 km/h di media sui 31,3 chilometri del percorso di Montreal per il ventiduenne che per sette secondi non ha trovato il colpaccio.

A vincere, anche un po’ a sorpresa, è il neerlandese Ryan Gal: partito piano ha trovato un cambio di ritmo impressionante nella seconda parte di gara, chiudendo con il tempo di 37.26,16. Gara a tre per l’oro: detto di Milesi, è stato in piena corsa per il successo fino all’ultimo anche la baby stella spagnola Héctor Álvarez (addirittura diciannovenne, tre anni in meno rispetto ai rivali e già pronto al passaggio da professionista), che si è arreso di 11”.

In gara anche un altro azzurro, Alessandro Cattani, che ha sofferto il percorso nordamericano chiudendo 21mo a 2′ dalla vetta.