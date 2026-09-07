Nicola Conci rinnova con Astana: “Qui mi sono sentito subito a casa”

Nicola Conci continuerà a vestire la maglia della XDS Astana anche nella prossima stagione. Il corridore italiano ha raggiunto un accordo con la formazione kazaka per prolungare di un altro anno il proprio contratto, consolidando così un rapporto iniziato nel 2025.

Arrivato nel team nella stagione della ripartenza del progetto, Conci si è rapidamente ritagliato uno spazio importante all’interno del gruppo. Il suo lavoro al servizio dei compagni lo ha reso una pedina preziosa soprattutto negli appuntamenti del calendario WorldTour, dove ha avuto più volte il compito di supportare i leader della squadra.

Il 2026, però, gli ha regalato anche diverse soddisfazioni individuali. Tra i risultati più significativi spicca il terzo posto di tappa al Tour de l’Ain, competizione nella quale ha concluso anche al sesto posto della classifica generale. L’italiano ha inoltre conquistato piazzamenti nella top 15 al Giro di Sardegna e al Grand Prix Castellón.

Numeri che hanno accompagnato una stagione positiva e rafforzato la decisione di proseguire il percorso insieme. Conci ha infatti trovato nell’ambiente della XDS Astana una dimensione nella quale si è inserito fin da subito, apprezzando in particolare il clima all’interno della squadra.

“Sono molto felice di aver rinnovato il mio contratto per un’altra stagione“, ha raccontato Conci. Il 29enne ha poi ripercorso i suoi primi anni nel team, sottolineando il momento particolare in cui è entrato a farne parte: “Sono arrivato nel 2025, quando è iniziata la vera rinascita del progetto. Tutti hanno potuto vedere il potenziale di questa squadra e sono stato felice di partecipare a questa trasformazione e a una nuova fase del suo sviluppo“.

Uno degli aspetti che più hanno convinto il corridore italiano è stato il feeling creatosi con il gruppo. “Mi sono sentito subito a casa nel team”, ha spiegato Conci, evidenziando come il rapporto tra i componenti della formazione rappresenti uno degli elementi distintivi dell’ambiente kazako.

Un’unità che, secondo il corridore, trova riscontro anche nelle prestazioni ottenute in gara: “L’atmosfera è davvero straordinaria, sia durante le competizioni sia nei ritiri di allenamento. E questa atmosfera si traduce in risultati“.

Da qui nasce la volontà di continuare a lavorare insieme. Conci si prepara dunque ad affrontare una nuova stagione con la XDS Astana, ancora una volta con l’obiettivo di mettere la propria esperienza e le proprie qualità al servizio della squadra, senza rinunciare alla possibilità di ritagliarsi ulteriori occasioni personali. “Sono felice di continuare a far parte di questo progetto e spero che insieme potremo raggiungere molti altri grandi obiettivi”, ha concluso.