Nick Ponzio infiamma i Giochi del Mediterraneo e vince il getto del peso con un metro di vantaggio!

Nick Ponzio ha vinto la gara di getto del peso ai Giochi del Mediterraneo, la competizione multisportiva a cui partecipano i Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. L’azzurro era il grande favorito della vigilia e non ha tradito le aspettative sulla pedana dello Stadio Giuseppe Valente di Taranto, riuscendo a fare la differenza al terzo tentativo e tramortendo l’intera concorrenza: dopo un avvio complesso (nullo e 19.99), il 31enne ha spedito l’attrezzo a 21.21 metri e ha esultato in maniera vibrante, alzando il pugno in segno di successo e lasciando sfogare tutta la sua gioia.

Il paisà nativo di La Jolla, di origini siciliane da parte del bisnonno Francesco e cresciuto in California, ha siglato la quattordicesima misura della propria carriera, in cui spicca il personale di 21.83 siglato il 13 marzo 2022 a Leiria. In stagione aveva fatta meglio soltanto di un paio di centimetri, quando il 18 giugno toccò 21.23 metri a Usti Nad Labem. Sesto ai recenti Europei di Birmingham, nella gara vinta da Leonardo Fabbri davanti a Zane Weir, Nick Ponzio ha festeggiato uno dei risultati più belli, senza dimenticarsi dell’affermazione al Golden Gala 2020 (ai tempi non aveva ancora la cittadinanza italiana).

Dopo la misura valsa l’affermazione, Nick Ponzio ha proseguito il pomeriggio con un 20.16, un nullo e una chiusura da 20.90. Alle sue spalle si sono piazzati il francese Stephen Mailagi (20.21) e l’egiziano Mohamed Magdi Ha Khalifa (20.21): un metro di vantaggi esatto in favore del nostro portacolori. Settima posizione per Riccardo Ferrara (19.08). Si tratta del sesto oro per l’Italia dell’atletica nella ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo.