NFL (Week 3): rimangono imbattuti Chiefs, Raiders, Bills, Vikings e 49ers. Cadono Seahawks e Rams!

La terza settimana della NFL non è di quelle che possono passare in sordina. Diversi big match hanno emesso i propri verdetti, mentre alcune squadre, anche se non siamo nemmeno ad ottobre, sono già ampiamente spalle al muro. La corsa alla post-season è ufficialmente iniziata e le due Conference iniziano a prendere forma.

Nella AFC rimangono imbattute Kansas City Chiefs e Buffalo Bills. Patrick Mahomes e compagni passano 24-10 in casa dei Miami Dolphins (0-3) con il QB che lancia per 246 yds e 2 td. I secondi, invece, faticano parecchio ma piegano 24-16 i Los Angeles Chargers (0-3) con Cook che prosegue nel suo magic moment con 154 yds su corsa e una meta. Sale 3-0 udite udite anche Las Vegas. I Raiders, infatti, passano in casa dei New Orleans Saints (1-2) con Bowers che riceve per 116 yds e un td. Inizio di stagione spettacolare per la formazione del Nevada.

Sul 2-1 troviamo Jacksonville Jaguars (che demoliscono i New England Patriots (1-2) con un laconico 35-6), quindi Pittsburgh Steelers (che vincono 30-27 il duello interno alla AFC North contro i Cincinnati Bengals con Rodgers da 3 td su lancio) mentre i Denver Broncos nella super-sfida del turno fermano i Los Angeles Rams (1-2) 30-26 dopo un match incredibile. Salgono 2-1 anche i Baltimore Ravens che, nel match di Rio de Janeiro piegano i Dallas Cowboys (1-2).

Nella NFC, invece, rimangono imbattuti i San Francisco 49ers che superano 36-30 gli Arizona Cardinals (1-2) con Purdy da 4 mete su lancio e i Minnesota Vikings che passano 23-16 in casa dei Tampa Bay Buccaneers (0-3) che perdono anche il QB Mayfield per un problema alla mano. Cadono i campioni in carica dei Seattle Seahawks (2-1) in casa dei Washington Commanders (1-2) nonostante 4 mete su lancio del rientrante Darnold (2 per Smith-Njigba da 128 yds). Continua, invece, il crollo dei Green Bay Packers (1-2) che, all’esordio in casa, vengono umiliati 14-35 dagli Atlanta Falcons (1-2).

RISULTATI WEEK3 NFL

Denver Broncos 30 – 26 Los Angeles Rams

Baltimore Ravens 34 – 31 Dallas Cowboys

Las Vegas Raiders 35 – 27 New Orleans Saints

Minnesota Vikings 26 – 16 Tampa Bay Buccaneers

San Francisco 49ers 36 – 30 Arizona Cardinals

Washington Commanders 33 – 31 Seattle Seahawks

Cleveland Browns 21 – 18 Carolina Panthers

Pittsburgh Steelers 30 – 27 Cincinnati Bengals

New York Giants 12 – 7 Tennessee Titans

Buffalo Bills 24 – 16 Los Angeles Chargers

Indianapolis Colts 19 – 17 Houston Texans

Detroit Lions 31 – 24 New York Jets

Jacksonville Jaguars 35 – 6 New Englans Patriots

Kansas City Chiefs 24 – 10 Miami Dolphins

Stanotte: Philadelphia Eagles-Chicago Bears

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