NFL (week 2), vincono e convincono Seahawks, 49ers, Chiefs e Vikings. Che fatica per Eagles e Packers!

Si entra nel vivo della regular season della NFL. La seconda settimana di gare ha proposto conferme, tonfi e infortuni importanti. Importante successo anche per i Buffalo Bills (2-0) che superano 41-31 i Detroit Lions (1-1) nel match inaugurale del nuovo Highmark Stadium grazie ad un Allen stellare da 3 td su lancio con 248 yds e 2 su corsa. Goff con 4 mete su lancio (2 per Amon-Ra St. Brown a lato di 142 yds) prova a riportare sotto Detroit, ma Buffalo non si volta più indietro (con un Cook III fantastico da 135 yds su corsa) e prosegue nel suo ottimo avvio di stagione.

Successo sofferto per i Kansas City Chiefs (2-0) che piegano 33-30 gli Indianapolis Colts (0-2) all’overtime grazie ad un Mahomes stellare da 382 yds su lancio e 3 td, mentre Kelce imperversa con 101 su ricezione e una meta. Tutto facile per i San Francisco 49ers (2-0) che vincono 35-13 contro i Miami Dolphins (0-2) con Purdy che gira al massimo e McCaffrey e Kittle fanno il resto. I campioni in carica, i Seattle Seahawks (2-0) schiantano 31-7 gli Arizona Cardinals (1-1) a domicilio con Lock che prosegue nel suo magic moment con 3 mete per Smith-Njigba che aggiungere 155 yds su ricezione!

Nello scontro interno alla NFC East pesante successo dei Dallas Cowboys (1-1) che superano 37-20 i Washington Commanders (0-2) con Prescott che lancia 4 mete (2 per Lamb). Gli ospiti perdono Daniels per un serio infortunio al gomito. Tegola notevole. A proposito di infortuni, i Chicago Bears (1-1) perdono 9-3 in casa contro i Minnesota Vikings (2-0) e salutano il Caleb Williams per un infortunio muscolare serio.

Facile vittoria dei Carolina Panthers (1-1) che dominano 34-3 in casa degli Atlanta Falcons (0-2) con Young da 287 yds e 3 mete. I Philadelphia Eagles (2-0) soffrono ma piegano 24-20 i Tennessee Titans (0-2) mentre i Green Bay Packers (1-1) piazzano la rimonta della settimana e, sotto 7-17 a pochi minuti dalla fine, piazzano un 20-17 in overtime in casa dei New York Jets (1-1) nonostante una prestazione da dimeticare.

RISULTATI WEEK 2 NFL

Detroit Lions @ Buffalo Bills — 31-41

Pittsburgh Steelers @ New England Patriots 3-20

Carolina Panthers @ Atlanta Falcons 34-3

Minnesota Vikings @ Chicago Bears 9-3

Cincinnati Bengals @ Houston Texans 20-6

Cleveland Browns @ Tampa Bay Buccaneers 23-19

New Orleans Saints @ Baltimore Ravens 24-17

Philadelphia Eagles @ Tennessee Titans 24-20

Green Bay Packers @ New York Jets 20-17 dopo overtime

Jacksonville Jaguars @ Denver Broncos 13-20

Las Vegas Raiders @ Los Angeles Chargers 26-14

Seattle Seahawks @ Arizona Cardinals 7-31

Miami Dolphins @ San Francisco 49ers 13-35

Washington Commanders @ Dallas Cowboys 20-37

Indianapolis Colts @ Kansas City Chiefs 30-33 dopo overtime

New York Giants @ Los Angeles Rams questa notte