NFL (Week 1), partono forte 49ers, Seahawks, Vikings, Bills, Ravens e Bears che demoliscono i Panthers

Ha preso ufficialmente il via la regular season 2026-2027 della NFL e, come sempre, le emozioni non sono mancate. Come tradizione il calendario propone subito match di grande interesse e importanza e in questo campionato le cose sono state fatte davvero in grande.

I campioni in carica dei Seattle Seahawks (1-0) hanno vinto 13-10 la rivincita dell’ultimo Super Bowl contro i New England Patriots (0-1). Un match che ha visto subito due gravi infortuni, sia per il QB dei campioni, Sam Darnold all’anca, sia per il WR dei Patriots, AJ Brown. Lock entra e guida i Seahawks alla rimonta, mentre dall’altra parte Maye sparacchia 3 intercetti e i bostoniani crollano alla distanza.

A Melbourne, invece, davanti a 100.000 spettatori, i San Francisco 49ers (1-0) demoliscono 27-7 i favoritissimi Los Angeles Rams (0-1) con Purdy da 3 td e Stafford che lancia a vuoto e anche un intercetto. Ottimo inizio per i Niners nella NFC West, forse la Division più formidabile dell’intera Lega. Per i gialloblù tegola notevole con Garrett che si dovrà operare al ginocchio.

Partita incredibile tra Detroit Lions (1-0) e New Orleans Saints (0-1) che si chiude 31-30 dopo overtime con la formazione della Louisiana che va per la vittoria invece del field goal e spreca tutto. I Chicago Bears (1-0) sommergono 59-37 i Carolina Panthers (0-1) a domicilio con una prova offensiva impressionante. I Buffalo Bills (1-0) iniziano alla grande piegando 36-31 gli Houston Texans (0-1) a domicilio. Allen come sempre illumina con 334 yds e 2 td su lancio.

Tutto facile per i Baltimore Ravens (1-0) che passeggiano 41-23 in casa degli Indianapolis Colts (0-1) con Henry che domina sulle corse con 144 yds e 3 td. I Cincinnati Bengals (1-0) piegano 33-27 i Tampa Bay Buccaneers (0-1), quindi i Minnesota Vikings (1-0) rimontano e schiantano 39-22 i Green Bay Packers (0-1) nonostante l’infortunio di Murray. Nella NFC East sofferto successo dei Philadelphia Eagles (1-0) per 24-22 sui Washington Commanders (0-1), mentre sempre nella NFC East i New York Giants (1-0) iniziano con il piede giusto superando 28-20 i Dallas Cowboys (0-1).

La prima settimana si chiuderà domani con il Monday Night tra Kansas City Chiefs e Denver Broncos, subito un duello fondamentale nella AFC West.

Gli altri match:

Tennessee Titans-New York Jets 10-23

Las Vegas Raiders-Miami Dolphins 27-13

Los Angeles Chargers-Arizona Cardinals 14-23

Pittsburgh Steelers-Atlanta Falcons 20-13

Jacksonville Jaguars-Cleveland Browns 34-10