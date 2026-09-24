New Zealand con le idee chiare, Nathan Outteridge: “L’America’s Cup si vince a luglio 2027”

Continuano le tappe di avvicinamento alla trentottesima edizione dell’America’s Cup, in programma la prossima estate a Napoli. Proprio nel golfo della città partenopea dal 25 al 27 settembre si svolgerà la seconda regata preliminare, dopo quella andata in scena a maggio a Cagliari. Quest’oggi, nella cornice di Castel dell’Ovo, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dov’è intervenuto anche Nathan Outteridge, lo skipper di Team New Zealand.

Outteridge ha esordito parlando della pressione e del livello del team neozelandese: “Non sento la pressione anche se il team ha standard molto alti, anche con un nuovo gruppo di velisti, ci stiamo godendo il processo al momento. L‘America’s Cup si vince a luglio del prossimo anno. L’evento in Sardegna è stato il primo passo del viaggio. Siamo stati davvero contenti di arrivare in finale perchè non avevamo passato molto tempo nei Forty come gruppo, e da allora abbiamo una lunga lista di cose su cui volevamo davvero lavorare.

Siamo stati in questa fantastica città a fasi alterne negli ultimi mesi, a navigare qui a luglio e settembre. Ci siamo davvero solo concentrati sul processo, cercando di trovare modi per migliorare come squadra, e penso che quel primo evento sia stato un primo riferimento per noi per verificare a che punto siamo. È stato davvero bello essere in finale, ed è ovviamente molto deludente rovinare la partenza nel modo in cui l’abbiamo fatto. Da allora abbiamo lavorato sodo sulle nostre abilità di match racing nei Forty, ma per arrivare al match alla fine del discorso, dobbiamo navigare molto bene in tutte le regate di flotta, e se guardi le formazioni qui hai tutti velisti incredibili. È un evento impegnativo in cui essere coinvolti”.

Un contesto particolare dove regatare, specialmente nei prossimi giorni in cui il meteo potrebbe cambiare le carte in tavola: “È un contesto fantastico. Generalmente c’è una bella brezza marina che arriva e ottieni condizioni di acqua piuttosto buone intorno a quei 10-12 nodi e alcune condizioni variabili a volte. Dalle previsioni dei prossimi giorni, penso che vedremo un po’ di tutto. Sembra che ci possa essere della pioggia in arrivo domani, sfortunatamente, e poi una giornata variabile sabato. Quindi, chi lo sa? Sappiamo tutti che nella vela si tratta solo di partire costantemente bene dalla linea di partenza, stare fuori dai guai e rosicchiare punti nelle regate. Abbiamo già fatto un paio di regate di prova contro tutti questi team. Ognuno ha tirato fuori il meglio di sé e non vediamo l’ora di affrontare questa sfida”.

Outteridge ha proseguito parlando del clima e del suo legame particolare con Napoli: “Per me qui è stata la prima volta che sono stato coinvolto nell’America’s Cup. Gli AC45 catamarani erano qui nel 2012 e quella è stata la mia introduzione all’America’s Cup, quindi venire a Napoli ha un ricordo speciale per me.

In termini di condizioni di navigazione in acqua, penso che essere qui quest’estate sia stato super prezioso per il nostro team. Abbiamo navigato per tutto luglio e settembre, cercando davvero di capire come sono le condizioni meteorologiche e fa ovviamente molto caldo ma abbiamo delle brezze marine davvero belle e affidabili. Quindi, in termini di selezione di una sede per l’America’s Cup, penso che sia stata un’ottima scelta, perché puoi praticamente garantire la navigazione ogni giorno durante l’estate. Forse non ci sono state moltissime regate qui, ma penso che le condizioni che troveremo qui l’estate prossima saranno incredibili per gli AC75, e penso che la regata sarà super serrata, e che, anche se guardi solo lo sfondo, sarà molto suggestivo anche per la TV”.