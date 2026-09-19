Neal Shipley resta leader al Biltmore Championship Asheville dopo tre giri

Neal Shipley continua a essere il leader a sorpresa del Biltmore Championship Asheville. Il venticinquenne di Pittsburgh è al comando dopo aver confermato la propria costanza anche nel corso del terzo giro, che lo vede in grado di sfoderare un -6 condito da un eagle alla buca 15, oltre agli altri quattro birdie raccolti lungo il percorso ed equamente tra prime e seconde nove. Per lui -21 generale.

Ad inseguirlo, a un solo colpo di distanza, c’è Ben Kohles, anche lui con lo score di -6, mentre in terza posizione sono decisamente più lontani, a -17, Eric Cole e Ricky Castillo, che pure meritano delle lodi per aver girato anche loro a ottimi ritmi, -7 e -6 rispettivamente.

Sono quinti in coppia Jacob Bridgeman e Max Greyserman, che si collocano a -16 con score nel moving day di -7 e -5 rispettivamente. Ma il vero colpo di mano lo fa Haotong Li: il cinese tira fuori dal cilindro un mastodontico -10 con tutti birdie, recupera 31 posti e s’inserisce nel gruppo dei settimi a -15.

Con lui il trio formato da Jackson Koivun, dall’inglese Marco Penge e dall’irlandese Seamus Power, comunque anch’essi in grado di piazzare ottime performance odierne. Questo a dimostrazione delle ottime condizioni in cui è stato possibile giocare a Walnut Cove. E stanno lì a dimostrarlo i pochissimi pari con il par o anche sopra par.