Nations League calcio oggi in tv: orari partite 27 settembre, canali, streaming

Prosegue a passo spedito la fase iniziale della Nations League 2026-2027. La competizione UEFA, che ci accompagnerà ancora per le prossime due settimane, è pronta a regalarci altre otto partite in occasione di oggi, domenica 27 settembre. Nella giornata odierna si tornerà in campo per il secondo turno della fase iniziale della manifestazione. Nel Gruppo 2, per esempio, vivremo la sfida tra Serbia e Olanda (ore 18.00 allo stadio Milic di Belgrado) e Germania-Grecia (ore 20.45 alla WMK Arena di Augusta).

Nel Gruppo 4 vedremo alle ore 18.00 Danimarca-Galles, mentre il piatto forte sarà senza dubbio Norvegia-Portogallo alle ore 20.45 all’Ullevaal Stadion di Oslo. In campo anche la Lega B. Nel Gruppo 3 saranno in campo Austria-Kosovo (alle ore 18.00) e Israele-Irlanda (alle ore 20.45). Nella Lega D, invece, vedremo Gibilterra-Andorra per il Gruppo 1, quindi Lituania-Azerbaijan per il Gruppo 2.

La formula del torneo. Ricordiamo che la Lega A, quella dove si trova l’Italia, prevede 4 gironi. Le prime 2 classificate di ciascun raggruppamento si qualificheranno per i quarti di finale, abbinamenti che saranno decretati tramite sorteggio e vedranno come teste di serie le squadre vincitrici di ogni gruppo che giocheranno anche il ritorno in casa. Chi passa accederà alla fase finale, con semifinali e finale da disputarsi in gara secca.

Come seguire i match in tv? Serbia-Olanda sarà in diretta su Sky Sport 1 (201) mentre Norvegia-Portogallo sarà in diretta su Sky Sport 1 (201) e in chiaro su TV8 (125 e 148 di Sky e 8 dgt). Per seguire tutti i match in contemporanea (esclusa l’Italia) sarà possibile farlo per mezzo di Diretta GOL Nations League su Sky Sport Calcio (202).

PROGRAMMA NATIONS LEAGUE OGGI

Domenica 27 settembre

Ore 18.00 Danimarca-Galles

Ore 18.00 Serbia-Olanda – diretta su Sky Sport 1 (201)

Ore 18.00 Austria-Kosovo

Ore 18.00 Lituania-Azerbaijan

Ore 18.00 Gibilterra-Andorra

Ore 20.45 Germania-Grecia – diretta su Sky Calcio 5 (255)

Ore 20.45 Norvegia-Portogallo – diretta su Sky Sport 1 (201) e in chiaro su TV8 (125 e 148 di Sky e 8 dgt)

Ore 20.45 Israele-Irlanda

PROGRAMMA NATIONS LEAGUE 2026: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: Serbia-Olanda ore 18.00 su Sky sport 1 (201), Norvegia-Portogallo ore 20.45 su Sky Sport 1 (201) e in chiaro su TV8 (125 e 148 di Sky e 8 dgt)

Diretta streaming: NOW e SkyGO