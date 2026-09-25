Nations League calcio oggi in tv: orari partite 25 settembre, canali, streaming

Dopo i primi match disputati nella serata di ieri, si torna subito in campo per la prima fase della Nations League 2026-2027 e, giova ricordarlo, oggi vivremo anche l’esordio della Nazionale guidata dal rientrante commissario tecnico Roberto Mancini. Gli Azzurri sono inseriti nel durissimo Gruppo 1 assieme a Francia, Turchia e Belgio. Proprio contro questi ultimi arriverà l‘esordio in questa manifestazione allo stadio Olimpico di Roma alle ore 20.45. In campo anche il secondo incontro del raggruppamento, ovvero Francia-Turchia, che si giocherà sempre alle ore 20.45 a Kocaeli.

Ricordiamo che la Lega A, quella dove si trova l’Italia, prevede 4 gironi. Le prime 2 classificate di ciascun raggruppamento si qualificheranno per i quarti di finale, abbinamenti che saranno decretati tramite sorteggio e vedranno come teste di serie le squadre vincitrici di ogni gruppo che giocheranno anche il ritorno in casa. Chi passa accederà alla fase finale, con semifinali e finale da disputarsi in gara secca.

Tra i match più interessanti della serata (ricordiamo che due incontri si disputeranno alle ore 18.00, ovvero Georgia-Irlanda del Nord e Armenia-Lettonia) saranno sicuramente Polonia-Bosnia Erzegovina e Svezia-Romania. La lunga sosta dedicata alle nazionali ha appena preso il via e, giova ricordarlo, vedremo altre 3 partite partite prima del ritorno in campo per quanto riguarda i rispettivi campionati.

Come seguire i match in tv? Italia-Belgio sarà trasmessa in diretta ed in chiaro da Rai1 ed in streaming su RaiPlay. Sky Sport Calcio (202) proporrà la differita a mezzanotte. Turchia-Francia sarà in diretta su Sky Calcio 1 (251) e in streaming su NOW e SkyGO. Per seguire tutti i match in contemporanea (esclusa l’Italia) sarà possibile farlo per mezzo di Diretta GOL Nations League su Sky Sport Calcio (202).

PROGRAMMA NATIONS LEAGUE 2026 OGGI

Venerdì 25 settembre

Ore 18.00 Georgia-Irlanda del Nord

Ore 18.00 Armenia-Lettonia

Ore 20.45 Italia-Belgio – diretta su Rai1, differita su Sky Sport Calcio (202) alle ore 00.00.

Ore 20.45 Turchia-Francia – diretta su Sky Calcio 1 (251) e in streaming su NOW e SkyGO.

Ore 20.45 Polonia-Bosnia Erzegovina

Ore 20.45 Svezia-Romania

Ore 20.45 Ungheria-Ucraina

Ore 20.45 Montenegro-Cipro

PROGRAMMA NATIONS LEAGUE 2026: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: Italia-Belgio su Rai1, Turchia-Francia su Sky Calcio 1 (251). Diretta GOL su Sky Sport Calcio (202)

Diretta streaming: NOW e SkyGO

Diretta testuale: OA Sport per Italia-Belgio