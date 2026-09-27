Nations League calcio oggi in tv: orari partite 26 settembre, canali, streaming

La prima giornata della fase a gironi della Nations League 2026-2027 di calcio è ufficialmente andata in archivio, eppure il calcio dedicato alle nazionali non si ferma, perché il secondo turno bussa già alle porte.

In questa domenica 27 settembre infatti, saranno ben 8 le gare in agenda: 1 nello slot delle 15, 4 in quello delle 18 e 3 per finire alle ore 20.45. Si apre con Lituania-Azerbaigian per chiudere, fra le altre, con le interessantissime Norvegia-Portogallo e Germania-Grecia passando anche per Serbia-Paesi Bassi.

Come seguire i match in tv? La partita delle ore 15.00 Lituania-Azerbaigian sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Calcio e in diretta streaming su NOW e Sky GO. Alle ore 18.00 sarà visibile singolarmente in diretta tv su Sky Sport Uno la partita Serbia-Paesi Bassi, visibile in streaming su NOW e Sky Go, mentre alle 20.45 la gara Norvegia-Portogallo sarà visibile in chiaro su TV8 e in abbonamento su Sky Sport Uno, con diretta streaming gratuita su tv8.it e in abbonamento su NOW e Sky GO. Alle 18.00 e alle 20.45 per gli abbonati Sky sarà fruibile l’opzione Diretta Gol su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW e Sky Go.

PROGRAMMA NATIONS LEAGUE OGGI

Domenica 27 settembre

Ore 15.00 Lituania-Azerbaigian – Diretta tv su Sky Sport Calcio

Ore 18.00 Danimarca-Galles

Ore 18.00 Serbia-Paesi Bassi – Diretta tv su Sky Sport Uno

Ore 18.00 Gibilterra-Andorra

Ore 18.00 Austria-Kosovo

Ore 18.00 Diretta Gol Nations League – Diretta tv su Sky Sport Calcio

Ore 20.45 Norvegia-Portogallo – Diretta tv in chiaro su TV8 e in abbonamento su Sky Sport Uno

Ore 20.45 Israele-Irlanda

Ore 20.45 Germania-Grecia

Ore 20.45 Diretta Gol Nations League – Diretta tv su Sky Sport Calcio

PROGRAMMA NATIONS LEAGUE 2026: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: Lituania-Azerbaigian su Sky Sport Calcio, Serbia-Paesi Bassi su Sky Sport Uno, Norvegia-Portogallo in chiaro su TV8 e in abbonamento su Sky Sport Uno

Diretta streaming: NOW e Sky Go, Norvegia-Portogallo disponibile anche sul sito tv8.it