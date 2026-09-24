Nations League calcio oggi in tv: orari partite 24 settembre, canali, streaming

Dopo un inizio di stagione dedicato al calcio dei club, per le nazionali europee è il momento di scendere in campo pensando ai primi passi nella Nations League 2026-2027, che fa da viatico verso quello che poi sarà il percorso di qualificazione agli Europei 2028.

In questo giovedì 24 settembre, tanti i match in agenda: 1 nello slot delle ore 18.00 e ben 7 nella finestra delle ore 20.45, con il piatto forte rappresentato dal duello fra Paesi Bassi e Germania; sfida attesissima anche per il duello in panchina fra i neo ct Xavi e Klopp.

Come seguire i match in tv? La partita Andorra-Malta, delle ore 18, sarà visibile su Sky Sport Calcio, mentre dalle ore 20.45 sarà possibile fruire di tutti i match tramite l’opzione Diretta Gol su Sky Sport Calcio. La gara fra Norvegia e Danimarca sarà visibile, dalle 20.45, su Sky Sport Arena. Paesi Bassi-Germania sarà visibile in chiaro su TV8 e su Sky Sport Uno. Le gare elencate e l’opzione Diretta Gol sarà fruibile anche in streaming su NOW e Sky GO, con il duello fra gli Oranje e i teutonici visibile in streaming gratuito sul sito tv8.it.

PROGRAMMA NATIONS LEAGUE OGGI

Giovedì 24 settembre

Ore 18.00 Andorra-Malta – Diretta tv su Sky Sport Calcio

Ore 20.45 Diretta Gol Nations League – Diretta tv su Sky Sport Calcio

Ore 20.45 Norvegia-Danimarca – Diretta tv su Sky Sport Arena

Ore 20.45 Liechtenstein-Lituania

Ore 20.45 Kosovo-Irlanda

Ore 20.45 Paesi Bassi-Germania – Diretta tv in chiaro su TV8 e su Sky Sport Uno

Ore 20.45 Austria-Israele

Ore 20.45 Portogallo-Galles

Ore 20.45 Serbia-Grecia

PROGRAMMA NATIONS LEAGUE 2026: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: Andorra-Malta su Sky Sport Calcio, Paesi Bassi-Germania in chiaro su TV8 e in abbonamento su Sky Sport Uno, Norvegia-Danimarca su Sky Sport Arena

Diretta streaming: NOW e Sky Go, Paesi Bassi-Germania disponibile anche sul sito tv8.it