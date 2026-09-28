Calcio
Nations League calcio 2027, la classifica del girone dell’Italia: strada subito in salita per gli azzurri
Prosegue quest’oggi la fase a gironi della Lega A della Nations League di calcio maschile 2026-2027, con lo svolgimento di altre due partite valevoli per il gruppo 1. L’Italia spera di voltare pagina dopo la pessima sconfitta casalinga all’esordio con il Belgio (0-2 a Roma) e fa visita alla Turchia del CT Vincenzo Montella per uno scontro diretto già fondamentale nel tentativo di rimanere in corsa per la qualificazione ai quarti di finale.
Dopo la prima giornata del round robin, gli azzurri condividono infatti l’ultima posizione in classifica con i turchi a quota zero punti. In realtà la nazionale guidata da Roberto Mancini occuperebbe formalmente la quarta piazza, avendo una differenza reti generale peggiore rispetto alla Turchia, battuta tre giorni fa dalla Francia con lo score di 1-0.
I Bleus avranno la possibilità di volare in testa al raggruppamento in solitaria, sfidando stasera in trasferta i Diavoli Rossi in quel di Bruxelles. Ricordiamo che avanzano ai quarti di finale della competizione solamente le prime due di ogni raggruppamento, mentre per evitare di dover disputare gli spareggi promozione/retrocessione contro le migliori squadre della Lega B sarà necessario chiudere tra le migliori due terze classificate sui quattro gironi della League A.
CLASSIFICA GIRONE 1 NATIONS LEAGUE CALCIO 2027
1. Belgio 3 punti (differenza reti +2)
2. Francia 3 punti (differenza reti +1)
3. Turchia 0 punti (differenza reti -1)
4. Italia 0 punti (differenza reti -2)