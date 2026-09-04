NASCAR: ‘The Chase is back’! 10 gare, un solo campione

Inizia con la tradizionale Southern 500 in quel di Darlington la ‘Chase’, l’ultima e decisiva porzione di campionato che deciderà il campione della NASCAR Cup Series. Sedici piloti si preparano per contendersi il successo finale, chi avrà più punti al termine delle dieci settimane previste sarà il vincitore della serie.

Il format è stato rivisto rispetto agli ultimi anni, di fatto la NASCAR ha deciso di tornare al format usato dal 2004 al 2014. Non saranno più 12 piloti a sfidarsi per il successo, ma ben 16 e soprattutto non avremo più nessuna eliminazione durante il periodo dei ‘Playoffs’.

Ogni affermazione non garantisce più un vantaggio certo, tutte le competizioni assumono infatti un valore specifico importante e non è detto che la finale di Homestead-Miami (Florida) sia necessariamente decisiva.

In compenso tutte le prove hanno un valore più importante visti i 15 punti extra assegnati rispetto al passato. La NASCAR ha modificato anche i valori di partenza della Chase, il migliore della regular season Denny Hamlin avrà infatti venticinque punti da gestire sul primo dei rivali.

La Chase 2026 non prevederà purtroppo nessun road course. La NASCAR ha infatti deciso di accantonare almeno per quest’anno l’appuntamento presso il ROVAL realizzato all’interno del Charlotte Motor Speedway. Il catino di Concord, North Carolina, resterà protagonista, ma la corsa si svolgerà all’interno del tradizionale ovale da 1 miglio e mezzo.

Chase Briscoe (2024-2025), Eric Jones (2019-2022), Denny Hamlin (2010-2017-2021), Kyle Larson (2023), Brad Keselowski (2018) e Kyle Busch (2008) si sono imposti nella storia recente della seconda competizione dell’anno che annualmente si svolge in quel di Darlington.

La pista è una delle più amate e storiche della serie oltre ad essere unica nel proprio genere. La strategia può recitare un fattore chiave: l’asfalto del ‘The Track Too Tough To Tame’ è in fatti uno dei più abrasivi dell’intero calendario.

Di seguito la classifica della Chase dopo la regular season, i punti non verranno più azzerati fino alla conclusione della stagione.

LA CLASSIFICA DELLA CHASE DARLINGTON 1/10)

1°: 2100 – Denny Hamlin

2°: 2075 – Ryan Blaney

3°: 2065 – Tyler Reddick

4°: 2060 – Ty Gibbs

5°: 2055 – Chase Briscoe

6°: 2050 – Christopher Bell

7°: 2045 – Kyle Larson

8°: 2040 – Chase Elliott

9°: 2035 – Joey Logano

10°: 2030 – Chris Buescher

11°: 2025 – Daniel Suarez

12°: 2020 – Carson Hocevar

13°: 2015 – William Byron

14°: 2010 – Bubba Wallace

15°: 2005 – Austin Cindric

16°: 2000 – Ryan Preece