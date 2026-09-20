NASCAR, Logano sfrutta l’esperienza e vince a Bristol

Joey Logano trionfa a Bristol nella NASCAR Cup Series. Il veterano del Team Penske e di Ford Racing sfrutta tutta la sua esperienza per scavalcare nei dieci giri conclusivi Ty Gibbs e Carson Hocevar, il pluricampione della serie ottiene così il 40mo successo in carriera. Denny Hamlin perde invece il comando della Chase 2026 dopo l’appuntamento in Tennessee, per un solo punto il nuovo leader è Kyle Larson.

Dopo le prime due Stage nelle mani del team Penske con Joey Logano e Ryan Blaney, la nigth race nel ‘Colosseo’ della NASCAR è entrata nel vivo con Carson Hocevar. Il giovane alfiere di Spire Motorsport al volante della propria Chevrolet Camaro n. 77 ha provato a fare selezione accumulando su Ty Gibbs (Joe Gibbs Racing Toyota n. 54).

La Chevy n. 77 ha superato la Ford n. 12 di Blaney, ma ha iniziato a faticare nel traffico. ‘The Hurracaine’ non ha voluto prendere particolari rischi nei doppiaggi e puntualmente è stato superato da Gibbs, autore però di un errore. Il nipote di Joe Gibbs, titolare dell’omonima squadra, ha infatti colpito la Chevy n. 48 Hendrick Motorsports di Alex Bowman, la nuova Safety Car è stata inevitabile.

Dopo un testacoda di William Byron (Hendrick Chevrolet n. 24), la lotta per la vittoria è entrata nel vivo con Hocevar e Gibbs pronti per regalare spettacolo. Il n. 77, nel tentativo di inseguire la Toyota n. 54, è stato superato da Blaney a 43 giri dalla fine, le due auto si sono toccate in curva 3-4. L’alfiere di Penske ha cercato di chiudere la porta al ritorno del rivale che non ha minimeamente alzato il piede all’ingresso della seguente curva.

La Camry n. 45, in azione con una livrea meravigliosa in memoria di Kyle Busch, ha lottato negli ultimi 10 giri contro Hocevar e Kyle Larson (Hendrick Chevrolet n. 5), la sfida per la leadership ha premiato la Ford Mustang di Joey Logano.

Il tre volte campione ha beffato a concorrenza ed ha ottenuto di forza la terza affermazione in stagione, la prima nella Chase. Il portacolori del ‘Capitano’ si porta così al terzo posto nella classifica assoluta, il n. 22 dello schieramento ha regolato Larson, Hocevar, Christopher Bell (Gibbs Toyota n. 20), Gibbs e Josh Berry (Woods Brothers Ford n. 21).

Out a due giri conclusivi Chase Briscoe che perde punti importanti in classifica con la Toyota n. 19 Joe Gibbs Racing. Continuerà invece presto con ogni probabilità il duello tra Hocevar e Blaney, il n. 12 non ha gradito il comportamento il comportamento del 23enne nei giri conclusivi.

Settimana prossima un nuovo round in Kansas.