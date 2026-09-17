NASCAR, Larson nuovo leader della Chase dopo Bristol?

Kyle Larson ha vinto di forza l’estenuante prova di settimana scorsa della NASCAR Cup Series presso il World Wide Technology Raceway. Il #5 di Hendrick Motorsports, a segno per la prima volta nella serie dopo 51 eventi, ha agguantato il secondo posto nella Chase, la fase decisiva del campionato che a novembre incoronerà il nuovo campione.

Fino allo scorso anno il Bristol Motor Speedway è accolto la prima delle ‘Elimination Race’ dei Playoffs. Quest’anno tutto sarà differente con il nuovo format che come accaduto fino al 2014 premia ‘banalmente’ il pilota con il miglior punteggio al termine delle dieci competizioni in programma.

Larson ha vinto in Illinois e si presenta con solo nove punti di ritardo dalla Toyota Camry #11 Joe Gibbs Racing di Denny Hamlin. Inseguono Christopher Bell (Gibbs Toyota #20) e Ryan Blaney (Penske Ford #12), rispettivamente a -18 e -33 dalla vetta dopo una difficile domenica a St. Louis.

Joey Logano (2014–2015), Denny Hamlin (2012, 2019, 2023), Chris Buescher (2022), Kyle Larson (2021-2024) e Brad Keselowski (2011) hanno fatto la differenza negli ultimi anni nella night race che annualmente si svolge in uno dei circuiti più iconici della NASCAR.

Lo short-track che sorge nello Stato del Tennessee è completamente differente rispetto a Darlington o Gateway. La metratura è infatti di 0.533 mi (0.858 km), le quattro curve hanno invece una pendenza progressiva che oscilla dai 24 ai 28 gradi. Attenzione alle sorprese nella giornata di domenica e soprattutto le rotture, tanti i problemi sette giorni fa soprattutto per quanto riguarda i freni.

CLASSIFICA CHASE PRE BRISTOL (3/10)

#11-Denny Hamlin, 2168

#5-Kyle Larson, 2159, -9

#20-Christopher Bell, 2150, -18

#12-Ryan Blaney, 2135, -33

#45-Tyler Reddick, 2126, -42

#54-Ty Gibbs, 2117, -51

#22-Joey Logano, 2117, -51

#19-Chase Briscoe, 2109, -59

#77-Carson Hocevar, 2080, -88

#23-Bubba Wallace, 2078, -90

#9-Chase Elliott, 2075, -93

#2-Austin Cindric, 2060, -108

#17-Chris Buescher, 2057, -111

#60-Ryan Preece, 2055, -113

#24-William Byron, 2054, -114

#7-Daniel Suarez, 2049, -119