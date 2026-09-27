NASCAR, Larson domina in Kansas ed allunga nella Chase

Kyle Larson domina e vince anche in Kansas nella NASCAR Cup Series 2026. Il californiano ottiene il secondo acuto nella Chase in sole quattro prove disputate, il campione in carica si conferma ed allunga in cima alla classifica dopo una domenica semplicemente perfetta.

La Chevrolet Camaro #5 Hendrick Motorsport ha ottenuto dalla pole la prima e la seconda Stage prima di amministare anche gli ultimi giri. Per la quarta volta in carriera l’americano ha trionfato a Kansas City, questa volta dopo aver controllato 235 dei 267 giri disputati.

Chase Briscoe è stato l’unico ad impensierire l’ex campione della serie. La Toyota #19 Joe Gibbs Racing ha scavalcato Larson a 30 giri dalla fine, il 31enne ha poi dovuto arrendersi negli ultimi 10 passaggi al ritorno del rivale.

Secondo posto per Austin Cindric (Penske Ford #2) davanti a Denny Hamlin (Gibbs Racing Toyota #11) e Briscoe #19, out dalla Top3 a pochi minuti dalla fine dopo aver colpito le barriere in uscita di curva 3-4.

Ryan Blaney (Penske Ford #12) ottiene il quinto posto regolando Christopher Bell (Gibbs Toyota #20), William Byron (Hendrick Chevrolet #24) e Chase Elliott (Hendrick Chevrolet #9). Lontano invece Carson Hocevar che ha subito la prima ‘vendetta’ da parte di un rivale.

Brad Keselowski (RFK Racing Ford #6) ha infatti spinto in modo eccessivo la Chevy #77 Spire Motorsport in fase di ripartenza, il tedescoda del 23enne ha coinvolto anche l’incolpevole Toyota #23 di Bubba Wallace (23XI Racing).

Settimana prossima la sfida di Las Vegas.