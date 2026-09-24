NASCAR, Larson cerca di restare leader in Kansas. Blaney ed Hocevar osservati speciali

La Chase della NASCAR Cup Series 2026 entra nel vivo in Kansas dopo la sempre appassionante night race di Bristol. Kyle Larson, come pronosticato, è riuscito ad ottenere nel ‘Colosseo’ il primato assoluto della classifica generale con 1 solo punto di margine nei confronti di Denny Hamlin, il migliore durante le ventisei prove della regular season.

La Chevrolet Camaro #5 Hendrick Motorsport e la Toyota Camry #11 Joe Gibbs Racing percedono la Ford Mustang #22 Team Penske di Joey Logano, terzo a -16 dalla vetta grazie alla bellissima affermazione ottenuta settimana scorsa. Il pluricampione si unisce alla bagarre per il successo che vede pienamente coinvolto anche Christopher Bell (Gibbs Toyota #20), quarto ad una lunghezza di scarto da Logano.

Joey Logano (2014–2015, 2020), Tyler Reddick (2023), Bubba Wallace (2022), Kyle Larson (2021), Denny Hamlin (2019), Chase Elliott (2018-2025) e Ross Chastain (2024) hanno vinto negli ultimi anni la prova autunnale che annualmente si svolge in Kansas, ovale da 1 miglio e mezzo che negli ultimi anni si è adattato perfettamente alle caratteristiche delle attuali Cup Series.

Sesto posto a -52 per Ryan Blaney, costretto al ritiro a Bristol dopo un contatto con Carson Hocevar. La rivalità tra i due è definitivamente scoppiata nel post gara di Bristol, il #12 di Penske ha cercato un chiarimento con il #77 di Spire Motorsport senza riuscire nell’esito sperato. Il 23enne, dopo aver spinto contro le barriere a Darlington la Ford di Brad Keselowski, torna protagonista in negativo, vedremo se la battaglia in pista e non solo continuerà anche a Kansas City.

CLASSIFICA CHASE AGGIORNATA PRE KANSAS (4/10)

#5-Kyle Larson, 2206, leader

#11-Denny Hamlin, 2205, -1

#22-Joey Logano, 2190, -16

#20-Christopher Bell, 2189, -17

#54-Ty Gibbs, 2164, -42

#12-Ryan Blaney, 2154, -52

#45-Tyler Reddick, 2145, -61

#77-Carson Hocevar, 2121, -85

#19-Chase Briscoe, 2119, -87

#23-Bubba Wallace, 2114, -92

11) #2-Austin Cindric, 2090, -116

12) #9-Chase Elliott, 2089, -117

13) #24-William Byron, 2085, -121

14) #60-Ryan Preece, 2082, -124

15)#17-Chris Buescher, 2082, -124

16) #7-Daniel Suarez, 2072, -134