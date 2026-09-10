NASCAR, la Chase continua a St. Louis. Hamlin prova a restare leader

Archiviata la Southern 500, la NASCAR Cup Series riprende da World Wide Technology Raceway per la seconda delle dieci tappe che assegneranno il titolo 2026. La Chase entra nel vivo al World Wide Technology Raceway, evento che potrebbe cambiare completamente la classifica assoluta.

Denny Hamlin, rallentato da alcuni problemi tecnici nell’ultimo round, ha perso tutto il vantaggio accumultato dopo aver trionfato nella regular season a Daytona. La Toyota #11 del Joe Gibbs Racing ha infatti solo 12 punti di margine sul compagno di squadra Christopher Bell #20, meritatamente a segno in South Carolina.

Ricordiamo che a differenza degli ultimi anni ogni punto diventa fondamentale. Il migliore al termine della tappa di Homestead-Miami sarà eletto campione, non verranno più eliminati i vari contendenti per il titolo come successo fino al novembre 2025.

Joey Logano (2022), Kyle Busch (2023), Austin Cindric (2024) e Denny Hamlin (2025) hanno ottenuto la vittoria a St. Louis nella NASCAR Cup Series. Negli ultimi anni la pista che sorge nello Stato dell’Illinois ha accolto regolarmente anche la NTT IndyCar Series e precedentemente è stata una tappa esclusiva della NASCAR Truck ed O’Reilly Auto Parts Series.

Il ‘WWT Raceway’, come Darlington, ha una differenza nel reggio delle quattro curve. Le prime due sono più strette con una pendenza di 11 gradi, mentre ‘Turn 3-4’ sono più ampie, ma con un banking di 9°.

Oltre al già citato Hamlin la race-1 della Chase non ha sorriso neanche a William Byron (Hendrick Motorsport Chevrolet #24). Il nativo di Charlotte è finito in testacoda nel finale ed ora vanta 114 di ritardo dalla vetta.

CLASSIFICA CHASE PRE GATEWAY (2/10)

#11-Denny Hamlin, 2135,

#20-Christopher Bell, 2123, -12

#12-Ryan Blaney, 2119, -16

#45-Tyler Reddick, 2111, -24

#19-Chase Briscoe, 2098, -37

#54-Ty Gibbs, 2096, -39

#5-Kyle Larson, 2086, -49

#9-Chase Elliott, 2063, -72

#22-Joey Logano, 2063, -72

#23-Bubba Wallace, 2054, -81

#17-Chris Buescher, 2047, -88

#77-Carson Hocevar, 2046, -89

#7-Daniel Suarez, 2041, -94

#2-Austin Cindric, 2033, -102

#60-Ryan Preece, 2031, -104

#24-William Byron, 2021, -114