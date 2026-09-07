NASCAR, Christopher Bell apre la Chase festeggiando a Darlington

Christopher Bell trionfa nella Southern 500 di Darlington Raceway ed apre nel migliore dei modi la Chase 2026 per quanto riguarda la NASCAR Cup Series. Il #20 di Joe Gibbs Racing si impone di forza sulla concorrenza, l’americano ottiene il 14mo acuto in carriera dopo un finale semplicemente perfetto.

Il portacolori di Toyota ha preceduto il compagno di box Ty Gibbs, il nativo di Norman si porta subito in seconda posizione nella classifica assoluta della Chase che a novembre assegnerà il titolo ad Homestead-Miami.

Tyler Reddick con la Chevy Camaro #45 23XI Racing e Ryan Blaney con la Ford Mustang #12 Penske si sono inseriti nell’ordine davanti a Kyle Larson che nel finale ha provato a soprendere i rivali con la strategia. La Chevy #5 Hendrick Motorsports ha provato a resistere come gomme usate, una scelta che non ha pagato.

Chase Briscoe (Joe Gibbs Racing Toyota #19), Josh Berry (Woods Brothers Racing Ford #21) e Bubba Wallace (23XI Racing Toyota) hanno completato nell’ordine una prova segnata a 40 giri dalla fine da una breve bandiera rossa per l’arrivo della pioggia.

Reddick e Bell hanno vinto le due Stage, mentre William Byron (Hendrick Chevrolet #24) è il primo dei due piloti iscritti alla Chase ad aver avuto una giornata non perfetta. Situazione simile per Denny Hamlin (Gibbs Toyota #11), rallentato da una noia meccanica dopo una partenza perfetta.

Settimana prossima il round a Gateway, seconda delle dieci competizioni che eleggeranno il campione 2026 della NASCAR Cup Series.