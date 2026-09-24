Nadia Battocletti si rimette in moto: ripresa su strada, la Corsa dei Castelli apre l’autunno

Nadia Battocletti farà il proprio ritorno in gara nella giornata di domenica 18 ottobre, quando sarà la stella della Corsa dei Castelli, il tradizionale evento che si snoda lungo le strade di Trieste. La manifestazione sulla distanza dei 10 km sancirà il rientro agonistico dell’argento olimpico e mondiale sui 10.000 metri dopo una periodo di meritata vacanza in seguito alla doppietta firmata agli Europei e al record italiano siglato sui 1500 metri.

La kermesse nel capoluogo giuliano rappresenta l’inizio del calendario autunnale per la fuoriclasse trentina, che trionfò dodici mesi fa e che ha espresso il proprio entusiasmo: “Partecipare alla Corsa dei Castelli nella scorsa stagione è stato emozionante, l’atmosfera è stata magica, a cominciare dalla partenza sotto lo sguardo del Castello di Miramare per poi sfilare sul lungomare ed addentrarmi nei vicoli, ricchi di botteghe. Tanto tifo e con grande piacere ho rivisto tanti miei compagni di scuola che ora studiano a Trieste. Ho scelto di tornare, non solo perché il percorso è velocissimo, ma anche perché ho grande stima della qualità organizzativa degli eventi di ASD Promorun. Invito tutti a partecipare per correre insieme“.

La Campionessa del Mondo dei 3000 metri indoor affronterà poi un paio di eventi di corsa campestre, a cominciare dal Cross Internacional de Italica nei pressi di Siviglia (domenica 8 novembre), per proiettarsi verso gli Europei di Cross, previsti il 13 dicembre a Belgrado (Serbia), dove sarà chiamata a difendere il titolo conquistato lo scorso anno.