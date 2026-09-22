Nadia Battocletti lancia la volata verso gli Europei di Cross. Quando tornerà in gara? Annunciata una campestre

Nadia Battocletti si sta godendo un po’ di meritato riposo ed è nel pieno delle proprie vacanze, programmate in chiusura di una stagione decisamente impegnativa, caratterizzata dalla doppietta d’oro agli Europei su 5000 e 10.000 metri, dal trionfo sui 3000 metri ai Mondiali Indoor, dalla prima affermazione in carriera in Diamond League e dal record italiano sui 1500 metri. La fuoriclasse trentina ha deciso, in maniera molto saggia e ben programmata, di non prendere parte agli Ultimate Championship e alle finali del massimo circuito internazionale itinerante, proprio per rifiatare e prendersi i giusti tempi.

Inseguire gli ingenti montepremi previsti tra Budapest (150.000 euro) e Bruxelles (30.000 con l’annesso trofeo del diamantone) non era di certo nei piani dell’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri: una volta tornata dal mare, si rimetterà prontamente al lavoro per preparare i prossimi mesi, che la vedranno impegnata nelle amate corse campestri. L’obiettivo primario sarà la difesa del titolo continentale: domenica 13 dicembre sarà impegnata a Belgrado (Serbia) per cercare di ribadire la propria supremazia agli Europei di Cross. Una manifestazione di questo spessore non si può improvvisare e occorreranno importanti sessioni di allenamento.

Nadia Battocletti dovrebbe tornare in gara il prossimo 18 ottobre in occasione della Corsa dei Castelli, una 10 km su strada prevista lungo le vie di Trieste e che lo scorso anno fu vinta proprio dalla nostra portacolori. A seguire correrà in Spagna: nelle ultime ore è arrivata la conferma della sua presenza al Cross Internacional de Italica, evento di corsa campestre che fa parte del World Athletics Cross Country Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale per questa disciplina), che si disputerà a Santiponce, nelle vicinanze di Siviglia, nella giornata di domenica 8 novembre.

La 26enne proverà a imporsi per la prima volta in carriera in questa kermesse, vinta anche dalle keniane Vivian Cheruiyot (2011), Faith Kipyegon (2016), Beatrice Chepkoech (2019) and Beatrice Chebet (2024). A seguire dovrebbe essere prevista un’altra presenza nel cross, sempre in terra iberica, per poi puntare direttamente al grande appuntamento di Belgrado.