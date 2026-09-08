Nadia Battocletti insaziabile: “Volevo correre più veloce, ma la lucidità…”. Ora le vacanze: “Penso ai prossimi anni”

Nadia Battocletti ha chiuso la propria stagione vincendo i 1500 metri al Palio della Quercia con il tempo di 3:59.49, scendendo sotto il muro dei quattro minuti per la quarta volta in carriera. L’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri avrebbe voluto attaccare il suo record italiano (3:57.54), ma purtroppo è uscita una gara tattica e si è dovuta accontentare del successo di fronte al pubblico di Rovereto.

La fuoriclasse trentina ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “Avrei voluto dare ancora più spettacolo, correre più veloce, però non mi sentivo lucidissima e quando ho visto che la ‘lepre’ era troppo avanti non ho più pensato al tempo ma soltanto alla vittoria. Da domani sarà tutta vacanza, me la godrò al massimo, se penso ai prossimi due anni che mi aspettano“.

L’azzurra si godrà un po’ di meritato riposo al mare e poi riprenderà il lavoro in vista di un biennio che culminerà con le Olimpiadi di Los Angeles 2028, dove la nostra portacolori punterà a essere tra le assolute protagoniste nella caccia all’oro. La rivedremo in pista in autunno, con nel mirino gli Europei di corsa campestre prima di Natale, dove sarà chiamata a difendere il titolo.