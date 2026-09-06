Nadia Battocletti e Andy Diaz tornano in gara, ultimi squilli di stagione: Palio della Quercia da urlo

Ultimi appuntamenti stagionali per Nadia Battocletti e Andy Diaz, che saranno tra i protagonisti più attesi del Palio Città della Quercia, il tradizionale Meeting di Rovereto che si disputerà martedì 8 settembre nella località in provincia di Rovereto. Due fari dell’intero movimento tricolore saranno impegnati in questa tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza).

Nadia Battocletti si cimenterà sui 1500 metri dopo aver siglato il record italiano domenica scorsa a Bellinzona (3:57.54) e concluderà la propria annata agonistica, culminata con la doppietta d’oro su 5000 e 10.000 metri agli Europei. La fuoriclasse trentina correrà nella sua provincia, incrociando la keniana Susan Ejore Snaders, l’irlandese Sarah Healy, Nelly Jepkosgei dal Bahrain e l’ex primatista nazionale Sintayehu Vissa.

Andy Diaz è fresco di conquista del diamantone (il premio che spetta ai vincitori delle Finali di Diamond League) e illuminerà il salto triplo da Campione d’Europa. Il quarto uomo della storia (18.15 metri a Birmingham) ritroverà Andrea Dallavalle (bronzo continentale in carica) e l’algerino Yasser Triki (bronzo mondiale in sala e oro ai recenti Giochi del Mediterraneo).

Da seguire anche i 400 metri: sul fronte maschile ci saranno Lorenzo Benati (eroe della 4×400 agli Europei, il grenadino Kirani James, il canadese Christopher Morales Williams e il francese Muhammad Kounta; tra le donne spiccano Anna Polinari, Alessandra Bonora, Alice Mangione. Nel getto del peso spicca il giamaicano Rajindra Campbell, fresco di 23.08 a Bruxelles e diventato il quarto uomo della storia: ci saranno anche lo statunitense Payton Otterdahl, Zane Weir e Nick Ponzio (rispettivamente argento agli Europei e oro ai Giochi del Mediterraneo).

Sui 100 metri attenzione alla britannica Gabby Thomas e al sudafricano Bayanda Walaza (9.89 per due volte in stagione), sul fronte italiano spazio a Eric Marek, Roberto Rigali, Lorenzo Ianes e Alice Pagliarini. Da non perdere i 110 ostacoli con lo statunitense Jamal Britt (12.86 in stagione), Pietro Arese sui 3000 metri, il polacco Mateusz Kolodziejski con i giamaicani Romaine Beckford e Raymond Richards, ma anche Stefano Sottile, Marco Fassinotti e Manuel Lando nel salto in alto.