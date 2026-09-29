Nadia Battocletti difenderà il titolo nel World Cross Country Tour. Inizia la stagione delle campestri, primi squilli alla Lidingöloppet

Nadia Battocletti ha vinto le ultime due edizioni del World Athletics Cross Country Tour, il massimo circuito internazionale itinerante riservato alle corse campestri. Per due volte consecutive, la fuoriclasse trentina è risultata la miglior interprete tra fango, erba, sterrati a livello mondiale: dopo il trionfo conseguito nel 2025, l’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri ha blindato la prima posizione nella speciale classifica con un tris di successi anche nel 2026.

L’azzurra si era imposta in due eventi di livello gold, ovvero la prestigiosa Classica di Atapuerca e l’ambitissimo Campaccio in quel di San Giorgio su Legnano, e in più si confermò Campionessa d’Europa a Lagoa. I tre eventi di spessore, accompagnati dal secondo posto conseguito ad Alcobendas, permisero alla nostra portacolori di difendere il prestigioso scettro e poi si rese protagonista di una grande estate, culminata con la doppietta su 5000 e 10.000 metri agli Europei e il record italiano dei 1500 metri.

La 26enne tornerà in gara domenica 18 ottobre alla Corsa dei Castelli, una 10 km su strada a Trieste di cui è campionessa in carica. Nadia Battocletti sarà poi chiamata a difendere lo scettro del World Cross Country Tour: la rivedremo all’opera nella corsa campestre al Cross Internacional de Italica (livello gold), che si disputerà a Santiponce, nelle vicinanze di Siviglia, nella giornata di domenica 8 novembre. A seguire ci sarà un altro appuntamento in Spagna, per poi lanciare la volata verso gli Europei di Cross, previsti il 13 dicembre a Belgrado.

La stagione di corsa campestre è iniziata lo scorso weekend con la mitica Lidingöloppet, la corsa con il maggior numero di partecipanti al mondo in questo ambito e che si snoda sulla probante distanza dei 15 km (ormai un unicum a livello internazionale) per entrambi i sessi. In Svezia, per uno degli eventi di livello gold di maggior prestigio, hanno vinto i favoriti burundesi Egide Ntakarutimana e Francine Niyomukunzi, rispettivamente con il tempo di 44:36 e 51:25.