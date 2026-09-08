Nadia Battocletti chiude da campionessa: vittoria al Palio della Quercia, ultimo giro dirompente

Nadia Battocletti ha vinto i 1500 metri al Palio della Quercia, il tradizionale Meeting di Rovereto giunto alla 62ma edizione e tappa di prestigio del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante di atletica). La Principessa del mezzofondo tricolore ha onorato l’impegno nella sua provincia di Trento, imponendosi con il tempo di 3:59.49 al termine di una gara tattica e corsa su un ritmo non così sostenuto fino al suono della campana.

La lepre ha lavorato bene, ma alle sue spalle non si è spinto e non ci sono così state le condizioni per attaccare il record italiano, che la fuoriclasse di Cavareno ha siglato lo scorso 30 agosto a Bellinzona (3:57.54). L’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri ha preso il comando delle operazioni all’inizio dell’ultimo giro, ha intensificato il ritmo in maniera perentoria e ha fatto il vuoto quando mancavano 250 metri al traguardo, involandosi in solitaria verso il traguardo.

La Campionessa d’Europa dei 5000 e 10.000 metri è scesa sotto il muro dei quattro minuti per la quarta volta in carriera, prendendo sempre di più le misure a una specialità che sembra essere congeniale al rinomato sprint finale nostra portacolori. La 26enne si è lasciata alle spalle la francese Adele Gay (4:02.12) e la statunitense Margot Appleton (4:02.17), tredicesima la ex primatista nazionale Sintayehu Vissa (4:07.44), quindicesima Laura Pellicoro (4:08.25).

Nadia Battocletti ha chiuso la propria stagione di fronte al proprio pubblico: la doppietta dorata nella rassegna continentale di Birmingham, l’affermazione sui 3000 metri ai Mondiali Indoor e il completamento della corona dei record italiani nel mezzofondo sono stati i picchi di un 2026 superlativo per la nostra portacolori. Ora un meritato periodo di vacanza in Sardegna, la rivedremo in gara durante l’autunno per avvicinarsi agli Europei di Cross, previsti prima di Natale e dove sarà chiamata a difendere il titolo.