Nadia Battocletti candidata ad atleta europea dell’anno: sfida titanica a due colossi. Fiorini nominata da primatista mondiale

Nadia Battocletti si è resa protagonista di una splendida stagione, confermandosi Campionessa d’Europa sui 5000 e 10.000 metri, laureandosi Campionessa del Mondo sui 3000 metri indoor e siglando anche il record italiano dei 1500 nel finale di questa annata agonistica. Un bottino davvero encomiabile per la fuoriclasse trentina, che ora si sta godendo delle meritate vacanze e che rivedremo in gara durante l’autunno, per lanciarsi verso gli Europei di Cross, dove prima di Natale sarà chiamata a difendere il titolo.

L’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri figura tra le dieci candidate al premio di miglior atleta europea dell’anno. Sulla selezione incideranno il voto del pubblico (25%), il parere dei media (25%), l’opinione dei membri federali (25%) e l’espressione degli esperti di European Athletics. Le tre finaliste verranno svelate il prossimo 1° ottobre, mentre il premio verrà consegnato il 24 ottobre nell’ambito dei Golden Tracks Awards a Losanna. Quali saranno le grandi favorite per meritarsi la prestigiosa palma?

Su tutte spicca la formidabile svizzera Audrey Werro, diventata la terza donna della storia sugli 800 metri (1:53.70) e capace di vincere Europei, Mondiali Indoor, Diamond League, Ultimate Championship. Oggettivamente l’elvetica appare incontrastabile, ma attenzione anche alla britannica Amy Hunt, capace di vincere quattro medaglie d’oro nella rassegna continentale (100, 200, 4×100 mista e femminile).

L’ucraina Yaroslava Mahuchikh ha dominato la stagione del salto in alto (con tanto di world lead da 2.03 metri), sono state selezionate anche la slovacca Emma Zapletalova (400 ostacoli), l’olandese Jessica Schilder (andata oltre i 21 metri nel getto del peso, non succedeva da quindici anni), la spagnola Maria Perez (mezza maratona di marcia), la norvegese Henriette Jaeger (400 metri) e la britannica Georgia Hunter Bell (1500 metri).

L’Italia sorride anche per merito di Sofia Fiorini, che figura tra le dieci candidate grazie all’impresa firmata agli Europei, dove vinse la maratona di marcia con tanto di record del mondo (3h15:11) nella neonata specialità non olimpica del tacco e punta.

CANDIDATE ATLETA EUROPEA DELL’ANNO

Nadia Battocletti (Italia, 5.000/10.000 metri)

Sofia Fiorini (Italia, maratona di marcia)

Audrey Werro (Svizzera, 800 metri)

Amy Hunt (Gran Bretagna, 100/200/4×100)

Yaroslava Mahuchikh (Ucraina, salto in alto)

Emma Zapletalova (Slovacchia, 400 ostacoli)

Jessica Schilder (Paesi Bassi, getto del peso)

Maria Perez (Spagna, mezza maratona di marcia)

Henriette Jaeger (Norvegia, 400 metri)

Georgia Hunter Bell (Gran Bretagna, 1500 metri)