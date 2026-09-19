MXGP, Tom Vialle si impone nella Qualifying Race di Darwin. Top5 per Adamo

Si è concluso poco fa il primo appuntamento del Gran Premio di Australia 2026, diciannovesima ed ultima tappa del Mondiale MXGP 2026. Sul tracciato di Darwin, è stato il francese Tom Vialle a conquistare la Qualifying Race, grazie ad una prestazione solida che non ha lasciato scampo agli avversari. Il pilota Honda inaugura così nel migliore dei modi il suo weekend in attesa delle gare di domani.

Il transalpino ha preso subito il comando della corsa ed è riuscito poi ad imporre il suo ritmo, vincendo indisturbato la gara corta. Seconda posizione per la Kawasaki di Romain Febvre (+03.185) che, dopo la battaglia con l’azzurro Andrea Adamo, non è stato capace di riportarsi su Vialle. Terzo il campione del mondo Jeffrey Herlings (Ktm, +17.161), autore di una grande rimonta dall’ottava piazza,

Quarta piazza per un brillante Andrea Adamo (KTM, +17.946) che dopo un’ottima partenza è comunque riuscito a conservare la sua posizione. Completa la top5 Pails Jonass (Kawasaki, +44.139). Dodicesimo l’altro azzurro Ivo Monticelli (Yamaha).