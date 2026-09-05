MXGP, Jeffrey Herlings vince in volata la Qualifying Race del GP di Turchia. Adamo in top5

Tom Vialle si era illuso, ma Jeffrey Herlings è un cannibale! L’olandese infatti si è aggiudicato anche la Qualifying Race del Gran Premio di Turchia, diciassettesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MXGP 2026, beffando il francese proprio nelle ultimissime battute della manche. Sul tracciato di Afyonkarahisar il pilota francese ha preso il comando delle operazioni nelle prime fasi e ha saputo rintuzzare gli attacchi di Jeffrey Herlings fino ai due giri finali. Il pilota ex-KTM non gli ha dato scampo, lo ha attaccato, lo ha passato e ha vinto con pieno merito.

A questo punto la classifica generale vede al comando sempre Jeffrey Herlings con un margine di vantaggio di assoluto tranquillità nei confronti di Romain Febvre di ben 146 punti. In poche parole, la matematica per il titolo è ad un passo.

La Qualifying Race, come detto, è stata vinta dall’olandese Jeffrey Herlings (Honda) con un margine di vantaggio di un secondo esatto su Tom Vialle (Honda), mentre è terzo lo sloveno Tim Gajser (Yamaha) a 2.1. Quarta posizione per il francese Romain Febvre (Kawasaki) a 5.1, sesta per il nostro Andrea Adamo (KTM) a 32.7, mentre è settimo l’olandese Calvin Vlaanderen (Ducati) a 34.8. Ottavo lo svizzero Jeremy Seewer (KTM) a 39.0, nono il lettone Pauls Jonass (Kawasaki) a 40.0 mentre completa la top 10 il nostro Alberto Forato (Fantic) a 41.3. 14° Andrea Bonacorsi (Ducati) a 1:27.

La classe regina si prepara in vista della domenica di Afyonkarahisar che vedrà la prima manche scattare alle ore 13.15, mentre la seconda manche prenderà il via alle ore 16.10.