MXGP, Jeffrey Herlings trionfa nella Qualifying Race di Shanghai. Adamo in top-5

Jeffrey Herlings non ha alcuna intenzione di rallentare. Già laureatosi campione del mondo MXGP per la sesta volta nel precedente appuntamento in Turchia, il pilota Honda HRC Petronas ha inaugurato il weekend del Gran Premio di Cina con la vittoria nella Qualifying Race della classe regina, confermando una superiorità che, ormai da diverse settimane, sembra difficilmente scalfibile.

Sul tracciato dello Shanghai International Off-Road Circuit, Herlings ha fatto suo l’holeshot e immediatamente trasformato il vantaggio della posizione di partenza in un’importante arma tattica. Il tracciato cinese, reso particolarmente impegnativa dal caldo e dall’elevata umidità, non ha però regalato una passeggiata al sei volte iridato.

Herlings ha preso il comando e ha costruito progressivamente la propria gara, mantenendo un ritmo elevato e soprattutto evitando gli errori. Alle sue spalle hanno terminato i due francesi Romain Febvre (Kawasaki) e Tom Vialle (Honda), distanziati rispettivamente di 3″007 e di 22″433.

A completare la top-5 troviamo lo sloveno Jan Pancar, sulla KTM, giunto a 37″266 dalla vetta, precedendo Andrea Adamo (KTM), che ha concluso con 40″834 da Herlings. In casa Italia, da segnalare, l’undicesimo posto di Ivo Monticelli sulla Yamaha.

CLASSIFICA QUALIFYING RACE GP CINA MXGP 2026

1 84 HERLINGS, Jeffrey NED KNMV Honda HRC PETRONAS Honda 24:12.465 0.000 54.131 10

2 1 FEBVRE, Romain FRA FFM Kawasaki Racing Team MXGPKawasaki 24:15.472 3.007 54.020 9

3 16 VIALLE, Tom FRA FFM Honda HRC PETRONAS Honda 24:34.898 22.433 53.308 8

4 253 PANCAR, Jan SLO AMZS TEM JP253 KTM Racing TeamKTM 24:49.731 37.266 52.777 7

5 80 ADAMO, Andrea ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 24:53.299 40.834 52.651 6

6 10 VLAANDEREN, Calvin NED KNMV Red Bull Ducati Factory MXGP Team Ducati 24:55.745 43.280 52.565 5

7 93 GEERTS, Jago BEL FMB MRT Racing Team Beta Beta 24:56.947 44.482 52.523 4

8 91 SEEWER, Jeremy SUI SWISSMOTOVenrooy KTM Racing KTM 24:59.174 46.709 52.445 3

9 41 JONASS, Pauls LAT LAMSF Kawasaki Racing Team MXGPKawasaki 25:01.136 48.671 52.376 2

10 53 WALSH, Dylan NZL MA KTM 25:44.794 1:32.329 50.896 1

11 128 MONTICELLI, Ivo ITA FMI JK Racing Yamaha Yamaha 25:59.485 1:47.020 50.417 0

12 781 HSU, Brian GER FMI JHL FACTORY RACING JHL 24:17.930 -1 Lap 49.780 0

13 361 WU, Riga CHN CAMF Yamaha 24:51.779 -2 Laps 44.596 0

14 171 LI, Yuzhang CHN CAMF JHL FACTORY RACING JHL 25:04.159 12.380 44.229 0