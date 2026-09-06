MXGP, Jeffrey Herlings spezza il digiuno e torna sul trono mondiale! Sesto titolo per l’olandese

Dopo un digiuno di cinque anni in cui ha dovuto fronteggiare alcune sconfitte dolorose, diversi gravi infortuni ed uno storico trasferimento dalla KTM alla Honda (avvenuto proprio alla vigilia di questa stagione), Jeffrey Herlings torna a laurearsi Campione del Mondo di motocross centrando il sesto titolo iridato della carriera ed il terzo nella classe regina MXGP (dopo il 2018 ed il 2021).

Il fuoriclasse neerlandese ha festeggiato la certezza aritmetica del trionfo mondiale grazie alla vittoria odierna in gara-1 del Gran Premio di Turchia 2026, terzultimo appuntamento stagionale del campionato 2026. Herlings, portando a casa il sedicesimo successo di manche consecutivo (contando anche le Qualifying Race del sabato), è volato infatti a +151 in classifica sul primo inseguitore Romain Febvre con 145 punti ancora a disposizione da qui a fine anno.

Nella prima gara della domenica ad Afyonkarahisar il podio è stato completato dalla Yamaha dello sloveno Tim Gajser e dalla Kawasaki di Febvre, rispettivamente secondo e terzo davanti alla Honda del transalpino Tom Vialle e alla KTM dell’azzurro Andrea Adamo, che si conferma dunque nella top5 e consolida la sua quinta piazza nel Mondiale con all’orizzonte la concreta possibilità di prendersi il quarto posto attualmente occupato dall’infortunato Lucas Coenen (che stava dominando la corsa al titolo prima di farsi male in Gran Bretagna).

CLASSIFICA GARA-1 GP TURCHIA MXGP 2026

1 84 HERLINGS, Jeffrey NED KNMV Honda HRC PETRONAS Honda 34:27.218 0.000 51.069 25

2 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 34:30.855 3.637 50.979 22

3 1 FEBVRE, Romain FRA FFM Kawasaki Racing Team MXGPKawasaki 34:45.539 18.321 50.620 20

4 16 VIALLE, Tom FRA FFM Honda HRC PETRONAS Honda 34:51.696 24.478 50.471 18

5 80 ADAMO, Andrea ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:18.588 51.370 49.830 16

6 41 JONASS, Pauls LAT LAMSF Kawasaki Racing Team MXGPKawasaki 35:23.589 56.371 49.713 15

7 303 FORATO, Alberto ITA FMI Fantic Factory Racing MXGPFantic 35:26.436 59.218 49.646 14

8 91 SEEWER, Jeremy SUI SWISSMOTOVenrooy KTM Racing KTM 35:32.314 1:05.096 49.510 13

9 10 VLAANDEREN, Calvin NED KNMV Red Bull Ducati Factory MXGP Team Ducati 35:33.529 1:06.311 49.481 12

10 24 HORGMO, Kevin NOR NMF TEAM Honda Motoblouz SR Motul Honda 35:35.642 1:08.424 49.432 11

11 253 PANCAR, Jan SLO AMZS TEM JP253 KTM Racing TeamKTM 35:49.713 1:22.495 49.109 10

12 70 FERNANDEZ, Ruben ESP RFME Honda HRC PETRONAS Honda 35:54.925 1:27.707 48.990 9

13 93 GEERTS, Jago BEL FMB MRT Racing Team Beta Beta 35:57.831 1:30.613 48.924 8

14 4 ELZINGA, Rick NED KNMV Venrooy KTM Racing KTM 36:14.016 1:46.798 48.560 7

15 132 BONACORSI, Andrea ITA FMI Red Bull Ducati Factory MXGP Team Ducati 36:25.166 1:57.948 48.312 6

16 301 SELEK, Yigit Ali TUR TMF GASGAS 36:47.644 -4 Laps 36.568 5

17 261 TALVIKU, Jorgen-Matthias EST EMF Fantic Factory Racing MXGPFantic 2:36.403 -17 Laps 0.000 4