MXGP, Jeffrey Herlings in Turchia per mettere il sigillo finale sul Mondiale

Il Mondiale MXGP di motocross si sta lentamente avviando verso la sua conclusione. A due settimana dal GP di Olanda, i piloti riscenderanno nel fango nel prossimo weekend per affrontare il Gran Premio di Turchia 2026, diciassettesimo e terzultimo appuntamento della stagione. Sul circuito di Afyonkarahisar si assegneranno quindi punti importantissimi che potrebbero anche chiudere definitivamente la lotta al titolo iridato.

Il grande padrone della categoria regina è infatti Jeffrey Herlings. Dopo l’infortunio di Coenen, l’olandese ha preso le redini del campionato, alzando notevolmente il rendimento delle sue prestazioni. La doppietta in Olanda non ha fatto altro che dimostrare le sue qualità, portando il suo vantaggio in classifica a ben 143 lunghezze dalla Kawasaki di Romain Febvre.

Il terzo titolo MXGP sarà quindi solo una questione di tempo per Herlings che vuole comunque ancora collezionare vittorie. In Turchia il neerlandese parte come favorito nonostante il grande feeling con il tracciato dello sloveno Tim Gajser, con sei podi all’attivo in terra anatolica. Non ci sarà invece Maxime Renaux, vittima di un infortunio alle costole. In casa Italia, Andrea Adamo punta ad un risultato in top10 per dare continuità al primo anno nella classe regina.