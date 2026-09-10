MXGP, Jeffrey Herlings festeggia a Shangai il suo titolo Mondiale

È ormai tutto pronto per il grande finale di stagione del Mondiale di motocross 2026. A Shangai, in Cina, andrà infatti in scena il diciottesimo e penultimo appuntamento del calendario. Nella classe regina tutto è già stato deciso in Turchia. Jeffrey Herlings ha infatti conquistato la generale, portandosi a casa il terzo titolo MXGP della carriera.

Sul difficile tracciato cinese, con i giochi già tutti fatti, si correrà dunque per i piazzamenti. La lotta per la seconda posizione rimane aperta, con la Kawasaki di Romain Febvre che gestisce un vantaggio di ben 40 punti sulla Yamaha di Tim Gajser. Sarà quindi un duello ai punti tra il francese e lo sloveno con Herlings che vorrà continuare a vincere nonostante la tabella rossa già acquisita.

L’olandese della KTM va infatti alla ricerca della settima doppietta consecutiva per confermare un dominio che va avanti da mesi. L’anno scorso proprio Herling fu a Shangai protagonista con un weekend perfetto ed il GP conquistato. In chiave Italia invece Andrea Adamo vuole chiudere nel migliore dei modi la prima stagione nella classe regina andando alla ricerca di una nuova top10.