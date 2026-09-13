MXGP, Jeffrey Herlings fa sua anche Gara-2 di Shanghai e si aggiudica il round cinese

Jeffrey Herlings si è aggiudicato anche la seconda manche del Gran Premio della Cina, diciottesimo e penultimo appuntamento del Mondiale MXGP 2026, facendo suo il round e confermando il suo dominio assoluto in campionato.

Sul tracciato di Shanghai il pilota fresco campione del mondo ha vinto con un margine di vantaggio di 5.6 secondi sul francese Romain Febvre (Kawasaki) e 41.9 sul suo connazionale Tom Vialle (Honda). Quarta posizione per l’olandese Calvin Vlaanderen (Ducati) a 46.1, quinta per il lettone Pauls Jonass (Kawasaki) a 49.5, mentre in sesta troviamo Andrea Adamo (KTM) a 1:08.

Settima posizione per lo sloveno Jan Pancar (KTM) a 1:10, ottava per lo svizzero Jeremy Seewer (KTM) a 1:14, quindi nona per il belga Jago Geerts (Beta) a 1:22, quindi completa la top10 il neozelandese Dylan Walsh (KTM) ad un giro. Chiude 11°, infine, Ivo Monticelli (Yamaha).

A questo punto la classifica generale (quando mai ormai solamente il Gran Premio d’Australia del prossimo weekend) vede al comando Jeffrey Herlings, che ha già ampiamente festeggiato il suo titolo, con 915 punti contro i 752 di Romain Febvre, quindi terzo Tim Gajser con 659.