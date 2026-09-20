MXGP, Herlings vince in rimonta gara-2 e fa doppietta anche in Australia. Adamo ai piedi del podio

Jeffrey Herlings non ha ancora la pancia piena e si impone anche nell’ultima manche della stagione, vincendo in rimonta gara-2 del Gran Premio d’Australia 2026 per il Mondiale MXGP. Il fuoriclasse neerlandese della Honda, laureatosi alcune settimane fa campione del mondo (terzo titolo in top class, sesto assoluto) dopo cinque anni di digiuno, ha dominato la scena anche sulla pista di Darwin completando l’ottava doppietta consecutiva in contumacia dell’infortunato Lucas Coenen.

Herlings ha preceduto al traguardo in gara-2 di 3″6 la Kawasaki del francese Romain Febvre e di 7″7 la Honda del suo compagno di squadra transalpino Tom Vialle, autore dell’holeshot in partenza ma costretto ad alzare bandiera bianca nella seconda parte della run. Quarta piazza per l’azzurro Andrea Adamo (KTM), che sfiora così il podio di tappa chiudendo la domenica australiana con gli stessi punti di Vialle ma con un piazzamento peggiore nell’ultima manche.

Il siciliano vede svanire così in extremis la possibilità di agguantare il quarto posto finale in campionato nella sua stagione d’esordio, attestandosi in quinta piazza a -4 da Tom Vialle e a -22 dalla terza posizione della leggenda slovena Tim Gajser, out per infortunio nei due round conclusivi. Herlings termina invece la sua cavalcata trionfale con un vantaggio abissale di 168 punti sul secondo, Romain Febvre.

CLASSIFICA GARA-2 GP AUSTRALIA MXGP 2026

1 84 HERLINGS, Jeffrey NED KNMV Honda HRC PETRONAS Honda 34:45.558 0.000 53.166 25

2 1 FEBVRE, Romain FRA FFM Kawasaki Racing Team MXGPKawasaki 34:49.158 3.600 53.074 22

3 16 VIALLE, Tom FRA FFM Honda HRC PETRONAS Honda 34:53.300 7.742 52.969 20

4 80 ADAMO, Andrea ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:34.930 49.372 51.936 18

5 41 JONASS, Pauls LAT LAMSF Kawasaki Racing Team MXGPKawasaki 35:39.260 53.702 51.831 16

6 10 VLAANDEREN, Calvin NED KNMV Red Bull Ducati Factory MXGP Team Ducati 35:52.689 1:07.131 51.508 15

7 253 PANCAR, Jan SLO AMZS TEM JP253 KTM Racing TeamKTM 35:58.293 1:12.735 51.374 14

8 91 SEEWER, Jeremy SUI SWISSMOTOVenrooy KTM Racing KTM 36:00.074 1:14.516 51.332 13

9 93 GEERTS, Jago BEL FMB MRT Racing Team Beta Beta 36:04.083 1:18.525 51.236 12

10 53 WALSH, Dylan NZL MA KTM 35:26.800 -1 Lap 49.528 11

11 341 ROGERS, Levi AUS MA Yamaha 35:37.551 10.751 49.279 10

12 185 FITZPATRICK, Ryley AUS MA KTM 35:43.877 17.077 49.133 9

13 281 HOLROYD, Cooper AUS MA Honda 35:43.230 -2 Laps 46.561 8

14 128 MONTICELLI, Ivo ITA FMI JK Racing Yamaha Yamaha 10:57.369 -15 Laps 42.168 7