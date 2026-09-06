Motocross

MXGP, Herlings festeggia il titolo in Turchia vincendo anche in gara-2, quinto Adamo

Fabrizio Testa

Pubblicato

46 minuti fa

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Herlings / IPA Agency

Non poteva festeggiare meglio Jeffrey Herlings. Dopo aver ottenuto matematicamente il titolo in gara-2 il neerlandese ha vinto anche la gara-2 valida per il GP di Turchia, terzultimo atto del Mondiale 2026 di Formula 1 appena andata in archivio presso il fascinoso circuito di Afyonkarahisar. 

Nello specifico il pilota Honda ha preceduto di tre secondi Tim Gajser (Yamaha), piazzatosi al secondo posto davanti a Romain Febvre (Yamaha), sul gradino più basso del podio con una differenza di 0:18.321. prosegue anche la crescita del nostro Andrea Adamo (KTM), qinto a 0:51.370 cedendo il passo a Tom Vialle (Honda), quarto a 0:24.478. 

Da citare anche l’ottima prova di un altro pilota italiano, Alberto Forato (Fantic), settimo con uno scarto di 0:59.218. Quindicesimo invece Andrea Bonacorsi (Ducati), il quale ha raccolto un gap d 1:57.948. Quando mancano solo due appuntamenti alla fine del Mondiale Jeffrey Herlings ha raggiunto 855 punti, secondo Romain Febvre con 699, quindi Gajsyer con 659. Quinto posto per Adamo con 559. 

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