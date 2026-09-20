MXGP, Andrea Adamo a podio in Gara-1 del GP d’Australia. Vince il solito Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings non si ferma mai! L’olandese, campione del mondo della classe regina da alcune settimane, ha centrato il successo anche nella prima manche del Gran Premio d’Australia, diciannovesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale MXGP 2026, confermandosi imbattibile, o quasi, in questa annata magica.

Sul tracciato di Darwin Jeffrey Herlings (Honda) ha vinto la manche facendo la differenza sulla lunga distanza, dopo aver piegato la resistenza del francese Romain Febvre (Kawasaki) che si è dovuto accontentare della piazza d’onore con un distacco di 18.3 secondi. Ottima prestazione del nostro Andrea Adamo (KTM) che si conferma dopo la Qualifying Race di ieri e centra la terza posizione con un distacco di 1:02.

Quarto il francese Tom Vialle (Honda) a 1:07, quinto il lettone Pauls Jonass (Kawasaki) a 1:11, mentre è sesto l’olandese Calvin Vlaanderen (Ducati) a 1:13. Chiude in settima posizione lo sloveno Jan Pancar (KTM) a 1:42, in ottava lo svizzero Jeremy Seewer (KTM) a un giro, quindi in nona il belga Jago Geerts (Beta), mentre completa la top10 Ivo Monticelli (Yamaha).

Ad una sola manche dalla conclusione della stagione la classifica generale vede ovviamente in vetta Jeffrey Herlings che procede con 948 punti contro i 783 di Romain Febvre.