MXGP, a Darwin si chiude la stagione. Jeffrey Herlings a caccia dell’ennesimo successo stagionale

Siamo pronti per far calare il sipario su una avvincente stagione di motocross. Nel corso del fine settimana in arrivo, infatti, è in programma il Gran Premio d’Australia, diciannovesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale MXGP 2026.

Sul tracciato di Darwin ci attendono le ultime tre manche (Qualifying Race al sabato e Gara-1 e Gara-2 domenicali) per chiudere nel migliore dei modi una annata che ha visto il trionfo di Jeffrey Herlings che, già da tempo, ha messo le mani sul suo sesto titolo iridato complessivo, il terzo nella classe regina.

L’infortunio che ha estromesso dalla corsa Lucas Coenen in Inghilterra ha cambiato completamente il volto del campionato con Jeffrey Herlings che ha cambiato marcia e ha inanellato una serie di vittorie impressionante. Il pilota della Honda, dopotutto, è reduce da sei round dominati in maniera consecutiva nei quali non ha lasciato scampo ai rivali.

La classifica generale ha incoronato Jeffrey Herlings con 915 punti contro i 752 di Romain Febvre, quindi terza posizione per Tim Gajser con 659, quarta per Tom Vialle con 593, mentre in quinta troviamo Andrea Adamo con 592. Il nostro portacolori prosegue in una stagione positiva e vuole tentare l’aggancio al quarto posto, distante ormai un solo punto. La tappa australiana ci dirà se il pilota della KTM sarà in grado di salire ulteriormente nella classifica generale.