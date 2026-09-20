Motocross
MX2, McLellan vince il GP d’Australia ma è Farres a laurearsi campione del mondo
Si chiude con il successo di Camden McLellan nel Gran Premio d’Australia il Mondiale MX2 2026, al termine di una lunga stagione che ha incoronato lo spagnolo Guillem Farres come nuovo campione della categoria. Il sudafricano della Triumph si è tolto comunque la soddisfazione di salire sul gradino più alto del podio a Darwin grazie al primo posto di gara-1 e al secondo di gara-2.
McLellan, già vincitore della Qualifying Race, aveva visto sfumare nella prima manche odierne le residue chance di superare Farres in classifica generale ma si è aggiudicato perlomeno il quinto GP della carriera nel Mondiale. Ottima giornata anche per il belga Liam Everts, secondo nella graduatoria domenicale con una terza (in gara-1) ed una prima (in gara-2) piazza sulla sua Husqvarna.
Farres, 23enne nativo di Barcellona, festeggia dunque il suo primo titolo mondiale limitandosi a controllare la situazione nella giornata odierna per difendere la leadership iridata alla fine con un margine di 36 punti su McLellan. Non brillano gli azzurri sulla pista australiana di Darwin, con Ferruccio Zanchi due volte decimo e Brando Polato quindicesimo.
CLASSIFICA GARA-1 GP AUSTRALIA MX2 2026
1 8 MC LELLAN, Camden RSA KNMV Triumph Racing MX2 Factory Team Triumph 33:23.805 0.000 52.568 25
2 99 FARRES, Guillem ESP RFME Triumph Racing MX2 Factory Team Triumph 33:25.172 1.367 52.532 22
3 26 EVERTS, Liam BEL FMB Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 33:25.973 2.168 52.511 20
4 772 REISULIS, Janis Martins LAT LAMSF Monster Energy Yamaha Factory MX2 Yamaha 33:41.440 17.635 52.109 18
5 19 COENEN, Sacha BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 33:49.912 26.107 51.892 16
6 265 DENNIS, Byron AUS MA KTM 33:54.849 31.044 51.766 15
7 33 KARSSEMAKERS, Kay NED KNMV Dixon Racing Team Kawasaki Kawasaki 34:02.867 39.062 51.563 14
8 83 GRAU, Maxime FRA FFM Maddii Racing Team HondaHonda 34:09.075 45.270 51.407 13
9 47 REISULIS, Karlis Alberts LAT LAMSF Monster Energy Yamaha Factory MX2 Yamaha 34:11.466 47.661 51.347 12
10 73 ZANCHI, Ferruccio ITA FMI Beddini Racing Ducati Factory MX2 Team Ducati 34:59.238 1:35.433 50.178 11
11 137 PAICE, Deacon AUS MA KMP HONDA RACING TEAM BY DVAG Honda 34:29.725 -1 Lap 48.215 10
12 275 BURGESS, Riley AUS MA KTM 34:43.409 13.684 47.898 9
13 43 O’NEILL, Thomas AUS MA Yamaha 35:08.294 38.569 47.333 8
14 576 GYLES, Brian GBR ACU KTM 33:43.787 -2 Laps 46.570 7
15 567 POLATO, Brando ITA FMI GASGAS 34:37.435 53.648 45.367 6
CLASSIFICA GARA-2 GP AUSTRALIA MX2 2026
1 26 EVERTS, Liam BEL FMB Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 33:31.260 0.000 52.373 25
2 8 MC LELLAN, Camden RSA KNMV Triumph Racing MX2 Factory Team Triumph 33:42.426 11.166 52.084 22
3 772 REISULIS, Janis Martins LAT LAMSF Monster Energy Yamaha Factory MX2 Yamaha 33:45.678 14.418 52.000 20
4 19 COENEN, Sacha BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 33:53.748 22.488 51.794 18
5 99 FARRES, Guillem ESP RFME Triumph Racing MX2 Factory Team Triumph 34:03.521 32.261 51.546 16
6 33 KARSSEMAKERS, Kay NED KNMV Dixon Racing Team Kawasaki Kawasaki 34:06.647 35.387 51.468 15
7 83 GRAU, Maxime FRA FFM Maddii Racing Team HondaHonda 34:09.926 38.666 51.385 14
8 265 DENNIS, Byron AUS MA KTM 34:11.246 39.986 51.352 13
9 47 REISULIS, Karlis Alberts LAT LAMSF Monster Energy Yamaha Factory MX2 Yamaha 34:12.450 41.190 51.322 12
10 73 ZANCHI, Ferruccio ITA FMI Beddini Racing Ducati Factory MX2 Team Ducati 33:51.213 -1 Lap 49.129 11
11 137 PAICE, Deacon AUS MA KMP HONDA RACING TEAM BY DVAG Honda 34:47.083 55.870 47.814 10
12 576 GYLES, Brian GBR ACU KTM 34:58.093 1:06.880 47.563 9
13 275 BURGESS, Riley AUS MA KTM 35:10.997 1:19.784 47.272 8
14 43 O’NEILL, Thomas AUS MA Yamaha 35:21.986 1:30.773 47.028 7
15 567 POLATO, Brando ITA FMI GASGAS 34:28.061 -2 Laps 45.573 6