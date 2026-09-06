MX2, Laengenfelder vince gara-1 del GP di Turchia. Coenen out e Farres si lancia verso il titolo

Simon Laengenfelder ha fatto il vuoto e si è aggiudicato in scioltezza Gara-1 del Gran Premio di Turchia, diciassettesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale MX2 2026. Sul tracciato di Afyonkarahisar il pilota tedesco della KTM non ha lasciato scampo ai rivali e si è rifatto del quarto posto della Qualifying Race di ieri.

A questo punto la classifica generale vede al comando Guillem Farres con781 punti contro i 739 di Sacha Coenen, i 738 di Camden McLellan ed i 706 di Simon Laengenfelder.

Simon Laengenfelder (KTM) ha vinto la prima manche precedendo lo spagnolo Guillem Farres (Triumph) per 6.0 secondi, mentre centra la terza posizione il sudafricano Camden McLellan (Triumph) a 9.0. Quarta posizione per il belga Liam Everts (Husqvarna) con un distacco di 10.8 dalla vetta, quinta per il ceco Julius Mikula (KTM) a 44.1, mentre in sesta troviamo il lettone Janis Martins Reisulis (Yamaha) a 44.6.

Centra il settimo posto il francese Maxime Grau (Honda) a 57.1, ottavo per l’olandese Kay Karssemakers (Kawasaki) a 58.9, nono per il lettone Karlis Alberts Reisulis (Yamaha) a 1:11, mentre completa la top10 l’ungherese Noel Zanocz (KTM) a 1:18. Chiude 12° Andrea Rossi (KTM) a un giro, subito out, invece, il belga Sacha Coenen (KTM) che è protagonista di una brutta caduta e ha segnato, quindi, una pagina da dimenticare in ottica di corsa al titolo.

La MX2, a questo punto, si prepara per la seconda manche che andrà a definire il vincitore del round turco. Prenderà il via alle ore 15.10 italiane (le ore 16.10 locali).