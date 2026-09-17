MX2, in Australia si decide il Mondiale. Guillem Farres vede la linea del traguardo

La lunga stagione della motocross è arrivata alla sua conclusione. Sabato 19 e domenica 20 settembre si disputerà infatti la diciannovesima ed ultima tappa del Mondiale MX2 2026: il Gran Premio di Australia. Sul circuito di Darwin andrà in scena una due giorni che assegnerà punti importantissimi per il titolo iridato nella categoria MX2, nella quale i giochi non si sono ancora totalmente chiusi.

In testa alla classifica c’è sempre Guillem Farres, ormai ad un passo dal conquistare il suo primo Mondiale. Lo spagnolo, grande protagonista anche in Cina la settimana scorsa, possiede ben 48 punti di vantaggio rispetto al suo compagno di squadra Camden McLellan e vuole chiudere i conti in Australia. A meno di incredibili sorprese, il Team Triumph festeggerà quindi la doppietta con i due piloti in testa al Campionato.

Manca quindi solo l’ufficialità per incoronare l’iberico nuovo campione del mondo della MX2 ma come sappiamo nella motocross niente è scontato. McLellan in primis e Sacha Coenen (KTM) cercheranno di rendere la vita difficile a Farres che deve solo portare la moto al traguardo. In casa Italia invece pesa l’assenza di Valerio Lata, qui terzo nel 2025, che ha chiuso in anticipo la sua stagione.