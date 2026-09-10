MX2, Guillem Farres vede il titolo e cercherà di chiudere i conti a Shanghai

Ci siamo. Il momento decisivo della stagione è arrivato. Guillem Farres potrà finalmente festeggiare il suo titolo? Lo scopriremo a breve, nel corso del fine settimana del Gran Premio della Cina, diciottesimo e penultimo appuntamento del Mondiale MX2 2026.

Sul tracciato di Shanghai potrebbe arrivare la tanto attesa matematica per il pilota spagnolo che, dopo la tappa di Afyonkarahisar, ha mosso un passo decisivo per la conquista del titolo approfittando anche del weekend da dimenticare di Sacha Coenen che ora è scivolato in terza posizione con un distacco di 60 punti.

Guillem Farres, invece, con i 57 punti conquistati in Turchia, è volato a quota 806 punti contro i 756 di Camden McLellan, quindi Sacha Coenen terzo con 746, mentre Simon Laengenfelder si trova quarto con 726. Facendo qualche rapido calcolo, tra Cina e Australia rimangono solamente 120 punti complessivi a disposizione.

Guillem Farres ne mantiene 50 su Camden McLellan, per cui aumentare di ulteriori 10 punti nella tappa di Shanghai il suo bottino potrebbe già garantire allo spagnolo del team Triumph il trionfo. McLellan e Coenen (anche se acciaccato) proveranno a mantenere aperto il campionato fino all’ultimo appuntamento, anche se il leader della classifica generale proverà a chiudere tutto con un turno d’anticipo perchè, come sappiamo, nel mondo del motocross nulla è scontato ed ogni salto o curva potrebbero fare la differenza.