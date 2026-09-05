MX2, Guillem Farres si impone nella Qualifying Race del GP di Turchia

Si è concluso poco fa il primo appuntamento del weekend del Gran Premio della Turchia 2026, diciassettesima e terzultima tappa del Mondiale MX2. Sul circuito di Afyonkarahisar, è stato il leader del Campionato Guillem Farres a vincere la Qualifying Race del sabato, portando subito a casa punti importanti per la lotta al titolo iridato.

In terra anatolica è andato subito in scena il testa a testa che tutti si aspettavano. Sacha Coenen ha immediatamente preso la testa della gara corta ma Farres ha impiegato poco per superare il rivale belga, mettendosi davanti a tutti. Lo spagnolo ha poi fatto il ritmo fino alla fine, anticipando proprio Coenen, secondo all’arrivo (+01.837). Domani la sfida tra i due si ripeterà con in palio il GP.

Terza piazza per la Husqvarna di Liam Everts (+03.235), abile a difendere il podio fin dal primo giro. Quarta la KTM di Simon Langenfelder (+14.215) mentre ha completato la top5 Camden McLellan (Triumph, +23.330). Primo degli italiani Andrea Rossi in dodicesima piazza (KTM).