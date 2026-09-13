MX2, Guillem Farres si aggiudica Gara-2 di Shanghai e attende solo la matematica per il titolo

Guillem Farres centra il successo in Gara-2 del Gran Premio di Cina, diciottesimo e penultimo appuntamento del Mondiale MX2 2026 ed è letteralmente ad un passo dal titolo iridato. Sul tracciato di Shanghai il pilota spagnolo del team Triumph ha preceduto il sudafricano Camden McLellan (Triumph) per appena un secondo, mentre chiude il podio il belga Liam Everts (Husqvarna) a 1.9.

Quarta posizione per il lettone Janis Martins Reisulis (Yamaha) con un distacco di 22.6 secondi dalla vetta, quinta per l’olandese Kay Karssemakers (Kawasaki) a 33.5, mentre in sesta troviamo l’altro lettone Karlis Alberts Reisulis (Yamaha) a 50.6.

Si ferma in settima posizione il padrone di casa Byron Dennis (KTM) a 57.1, quindi in ottava il francese Maxime Grau (Honda) a 1:05, nona per il tedesco Simon Laengenfelder (KTM) a 1:07, mentre completa la top10 Ferruccio Zanchi (Ducati) che chiude a 1:09.

La classifica generale, quando manca solamente il Gran Premio d’Australia del prossimo fine settimana, vede Guillem Farres ormai vicinissimo al titolo. Lo spagnolo, infatti, è sempre più in vetta con 859 punti e un solidissimo +48 su Camden McLellan. In poche parole, saranno sufficienti 12 punti allo spagnolo per blindare il suo successo finale.